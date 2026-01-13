Listas UDG: estos son los pasos para solicitar un cambio por cupo disponible

Como es bien sabido, este pasado 12 de enero, la Universidad de Guadalajara publicó los resultados de ingreso para el ciclo escolar 2026-A. Junto con el dictamen, la casa de estudios enfatizó que si eres aspirante y no quedaste seleccionado, aún puedes solicitar un cambio de cupo a otra carrera. En esta nota te contamos los detalles.

Aunque el mensaje de “no admitido” que aparece en el sistema de seguimiento es muy desalentador, si completaste bien tu registro y entregaste toda la documentación puedes solicitar una reasignación a unos de los 2 mil 191 programas académicos con cupo.

¿Qué debo hacer para solicitar un cambio por cupo en la UdeG?

Esta oportunidad es solo para aspirantes no admitidos con Trámite Completo. Desde las 9:00 am de este día podrás solicitar Cambio de Aspiración por Cupo Disponible; para iniciar el trámite, es necesario acceder al portal de Sistema Escolar a través de la página escolar.udg.mx, además de considerar los siguientes apartados.

1. Las fechas para solicitar Cambios de Aspiración por Cupos Disponibles, serán los días 12, 13 y 14 de enero.

2. Si la carrera con cupo disponible es de tu preferencia y deseas concursar por alguno de los lugares, deberás ingresar a la página www.escolar.udg.mx con tu número de registro, pulsa el botón de “cambio por cupo disponible” que estará activo en las fechas establecidas.

3. Selecciona la Carrera a la que deseas realizar tu cambio. Acepta el movimiento.

4. Debes imprimir el comprobante de cambio y engraparlo a tu Solicitud de Ingreso. Recuerda que debes tener las ventanas emergentes activas de tu navegador.

5. El resultado del dictamen lo podrás consultar a partir del día jueves 15 de enero próximo, o en la página www.escolar.udg.mx o en los Centros Universitarios correspondientes a partir del mismo día.

En caso de sí ser admitido, deberás comunicarte a la coordinación de control escolar del Centro Universitario donde saliste aceptado para recibir información.

Como punto, considera que si deseas concursar por un Cupo Disponible de un Centro Universitario diferente a tu aspiración inicial, deberás comunicarte a la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario y preguntar si se autorizará concurso por cupos disponibles para aspirantes de otro Centro Universitario.

Por igual, considera que la asignación final de lugares depende tanto del puntaje obtenido en el examen de admisión como de la disponibilidad real en cada carrera. Además, si decides no competir por un cupo disponible, puedes esperar al registro para el ciclo 2026-B, mismo que comenzará el 1 de febrero.

