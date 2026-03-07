A casi tres años de su apertura, la Tien_nda Zapopan se ha consolidado como un espacio destinado a impulsar el talento y la producción local, al ofrecer a emprendedoras y emprendedores del municipio un punto de venta digno donde puedan exhibir y comercializar sus productos al público en general.

La iniciativa forma parte de las estrategias del Gobierno de Zapopan para fomentar el consumo local y fortalecer la economía municipal a través del acompañamiento a productores locales.

Al respecto de este espacio, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, Salvador Villaseñor, explicó que el programa nació con la intención de brindar espacios físicos a quienes han participado o egresado de programas municipales de emprendimiento, particularmente iniciativas como Hecho en Zapopan o Mujer Emprende.

Además de permitirles exhibir sus productos, explicó el coordinador, el proyecto busca profesionalizar y fortalecer los negocios emergentes del municipio .

"Es una iniciativa con la cual vamos a cumplir ya tres años desde su apertura. Es un programa que brinda espacios fijos para emprendedoras y emprendedores del municipio que hayan sido graduados o que hayan participado en alguno de los programas del Gobierno municipal de Zapopan, en especial el programa de 'Hecho en Zapopan' o 'Mujer Emprende'. En la Tienda Zapopan, nosotros les damos un espacio físico para que promocionen sus productos y que tengan una excelente venta de anaquel ", indicó.

Impulso a productores locales

El funcionario detalló que, además de ofrecer un punto de exhibición al público en general, el proyecto tiene como objetivo fortalecer el consumo de productos hechos en el municipio, impulsar la generación de ingresos y promover el crecimiento de pequeños negocios que nacen desde el emprendimiento local.

La Tien_nda Zapopan se ubica dentro de la Plaza Centro Zapopan , y en ella es posible encontrar una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores del municipio, desde artesanías hasta alimentos, prendas de ropa, bebidas y artículos de uso diario, además de artículos de la marca Zapopan. El espacio se ha convertido en una vitrina para propuestas diversas que comparten un mismo origen: la producción local.

"Hemos tenido desde artesanos, como productores de café, bebidas isotónicas, fabricación de bolsas, artesanías; la verdad que hay de todo, es una infinidad de productos muy interesantes que se están dando ahí en la tienda. Lo que más nos importa también es que estas personas que son emprendedores tengan un espacio físico adecuado, pero que también se formalicen ", refirió el coordinador.

Formalización de los negocios

Villaseñor señaló que el acompañamiento institucional también busca que los negocios avancen hacia procesos de formalización, incluyendo capacitaciones en uso de plataformas digitales y el cumplimiento de obligaciones fiscales, lo que les permite crecer de manera ordenada y sostenible.

" Dentro de la Tien_nda Zapopan prácticamente nosotros llevamos toda la administración financiera de los emprendedores y emprendedoras . Hay emprendedores que facturan y otros que no están dados de alta en Hacienda. Nosotros facilitamos la situación para que, si algún cliente exige una factura, podamos satisfacer esa necesidad sin cobrarles nada. Así, ellos pueden seguir vendiendo. Sin embargo, también, dentro de los programas que ofrece la coordinación, les apoyamos con otros temas de capacitación para que las y los emprendedores puedan impulsar sus negocios", señaló.

De acuerdo con el coordinador, el impacto del proyecto ha sido significativo desde su arranque, tanto en número de participantes como en el dinamismo comercial que ha generado para quienes han encontrado en este espacio una oportunidad para posicionar sus productos.

"Al día de hoy debemos tener generado un impacto de más de mil 500 personas inscritas en la pura tienda y más de 800 emprendedores y emprendedoras beneficiados a lo largo de estos casi tres años. Por eso invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque a conocer el espacio y los productos que ahí se ofrecen", señaló.

Actualmente, añadió el coordinador, la tienda puede albergar entre 150 y 250 emprendedores, dependiendo del tamaño de los productos y de la capacidad del espacio. Los participantes se rotan periódicamente para permitir que más proyectos tengan acceso al escaparate comercial.

Villaseñor agregó que el éxito del modelo ha permitido ampliar la estrategia a otros espacios, como los Kioscos Zapopan, instalados en mercados municipales, así como nuevos proyectos enfocados en seguir promoviendo el emprendimiento local .

"Lo que queremos es eso: crear políticas públicas que vayan en el beneficio e incentiven la economía del municipio. Que se inscriban en las páginas de Zapopan Gobierno o Desarrollo Económico Zapopan, porque estamos en espera de tener a muchos emprendedores y emprendedoras vendiendo y diversificando los productos que estén exhibidos", finalizó el coordinador.

Para poder acceder a este espacio, es necesario establecer un primer contacto con la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, ubicada en el Centro Integral de Servicios Municipales de Zapopan (Cisz), donde se brindará a las y los interesados en participar la información sobre los programas a los cuales puede aplicar para que, posteriormente, sus productos puedan llegar a Tien_nda Zapopan.

