Una dulcería, localizada a un costado del Mercado Corona, se incendió la mañana de este sábado en el Área Metropolitana Guadalajara. Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en la calle Independencia, en su cruce con Santa Mónica, en pleno centro de la ciudad.

Reportes realizados desde las primeras horas del día al 911, alertaron sobre la salida de humo del local, lo que causó preocupación en comerciantes de la zona. Al sitio acudieron elementos de Bomberos de Guadalajara con el fin de sofocar el incendio y evitar que se propagara al resto de los locales ubicados en la misma calle; una zona con alta actividad comercial.

Ante la emergencia, las autoridades implementaron un operativo de seguridad en los alrededores del mercado y como medida preventiva, la calle Independencia fue cerrada a la circulación vehicular para facilitar el acceso de las unidades de emergencia y permitir el desarrollo de las labores de combate al incendio.

De manera preliminar, se informó que el establecimiento aparentemente se encontraba vacío cuando comenzó el fuego, lo que habría evitado que hubiera víctimas dentro del inmueble, tampoco se reportaron lesionados que estuvieran cerca del sitio.

Los equipos de emergencia trabajan en el sitio para sofocar completamente el incendio y evitar que se reactive algún punto caliente dentro de la finca.

