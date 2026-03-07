Sábado, 07 de Marzo 2026

Setran avisa sobre cierres viales temporales ESTA noche en Guadalajara

La dependencia también declaró que algunas rutas de transporte público modificarán sus trayectos

Por: Fabián Flores

Setran advirtió que los cierres comenzarán a partir de las 19:00 horas de este sábado. X / @TransporteJal

La Secretaría de Transporte en Jalisco publicó desde su cuenta oficial en redes sociales que, debido a la Vía RecreActiva Nocturna de este sábado, algunas avenidas de la zona centro de Guadalajara permanecerán cerradas.

La dependencia también declaró que algunas rutas de transporte público modificarán sus trayectos, mientras que otras se detendrán momentáneamente.

 Anuncio de Setran sobre los cierres de esta noche por la Vía RecreActiva Nocturna. X / @TransporteJal
¿Qué vialidades estarán cerradas este 7 de marzo?

Setran advirtió que los cierres comenzarán a partir de las 19:00 horas de este sábado. Las vialidades afectadas serán:

  • Avenida Ignacio Luis Vallarta, desde el Mercado San Juan de Dios hasta la Glorieta de la Minerva
  • Avenida 16 de Septiembre y Fray Antonio Alcalde, desde Avenida Libertad y hasta Jesús García

De momento, Setran solo confirmó que la ruta V02 López Mateos modificará temporalmente su recorrido; sin embargo, no ofreció más detalles sobre el resto de la unidades que atraviesan por las vialidades mencionadas.

Recomendamos a la población seguir los canales oficiales de la Setran en redes sociales y también de El Informador para mantenerse al tanto de los cambios y demás afectaciones en vialidades de Guadalajara y Jalisco.

