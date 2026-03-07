La Secretaría de Transporte en Jalisco publicó desde su cuenta oficial en redes sociales que, debido a la Vía RecreActiva Nocturna de este sábado, algunas avenidas de la zona centro de Guadalajara permanecerán cerradas.La dependencia también declaró que algunas rutas de transporte público modificarán sus trayectos, mientras que otras se detendrán momentáneamente. Setran advirtió que los cierres comenzarán a partir de las 19:00 horas de este sábado. Las vialidades afectadas serán:De momento, Setran solo confirmó que la ruta V02 López Mateos modificará temporalmente su recorrido; sin embargo, no ofreció más detalles sobre el resto de la unidades que atraviesan por las vialidades mencionadas.Recomendamos a la población seguir los canales oficiales de la Setran en redes sociales y también de El Informador para mantenerse al tanto de los cambios y demás afectaciones en vialidades de Guadalajara y Jalisco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF