La Secretaría de Transporte en Jalisco publicó desde su cuenta oficial en redes sociales que, debido a la Vía RecreActiva Nocturna de este sábado, algunas avenidas de la zona centro de Guadalajara permanecerán cerradas .

La dependencia también declaró que algunas rutas de transporte público modificarán sus trayectos , mientras que otras se detendrán momentáneamente.

Anuncio de Setran sobre los cierres de esta noche por la Vía RecreActiva Nocturna. X / @TransporteJal

¿Qué vialidades estarán cerradas este 7 de marzo?

Setran advirtió que los cierres comenzarán a partir de las 19:00 horas de este sábado . Las vialidades afectadas serán:

Avenida Ignacio Luis Vallarta, desde el Mercado San Juan de Dios hasta la Glorieta de la Minerva

Avenida 16 de Septiembre y Fray Antonio Alcalde, desde Avenida Libertad y hasta Jesús García

De momento, Setran solo confirmó que la ruta V02 López Mateos modificará temporalmente su recorrido ; sin embargo, no ofreció más detalles sobre el resto de la unidades que atraviesan por las vialidades mencionadas.

