Los fraudes relacionados con tiempos compartidos han sido, en los últimos años, uno de los negocios más investigados por Estados Unidos, y que han sido ligados al Cartel Nueva Generación (CNG) que Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", lideraba. De hecho, tan solo tres días antes de su captura y abatimiento, ocurridos el 22 de febrero pasado, el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una nueva lista de empresas que, según las autoridades norteamericanas, estaban ligadas a la operación de este tipo de fraudes.

Se trata de 17 nuevas empresas, un club deportivo y cinco personas ligadas a ellas, que se sumarían a la red que opera principalmente en Jalisco para fraudar a personas ciudadanas de Estados Unidos con la presunta venta de tiempos compartidos en algunos de los destinos más populares de México, como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Playa del Carmen y, recientemente, Baja California Sur, así como al lavado de activos para su operación.

Lista de nuevas empresas sancionadas:

Club Deportivo de Formación al Fútbol GMX, S. de RL de CV - Colonia Centro, Puerto Vallarta, Jal. Constructora Palacios PV, S.A. de C.V. - Colonia Centro, Puerto Vallarta, Jal. Agencia de Servicios Turísticos Internacionales G8, S.A. de C.V. - Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, Jal. Corporativo de Transferencias Internacionales de Bienes Raices, S.A. de C.V. - Colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jal. Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V. - Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. VG Desarrollos De La Bahia, S.A. de C.V. - La Cruz de Huanacaxtle, Bahía de Banderas, Nay. Punto 54, S.A. de C.V. - Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. High Land Park, S.A. de C.V. - Zona Hotelera Norte, Puerto Vallarta, Jal. Colinas Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. - Colonia Centro, Puerto Vallarta, Jal. Ornitorrinco Inmobiliaria, S.A. de C.V. - Colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jal. Deep Blue Desarrollos, S. de R.L. de C.V. - Bucerías, Bahía de Banderas, Nay. Deep Blue Servicios, S.A. de C.V. - Bucerías, Bahía de Banderas, Nay. Estrategia PVR, S. de R.L. de C.V. - Colonia Versalles, Puerto Vallarta, Jal. Reef Administracion Avanzada, S. de R.L. de C.V. - Fluvial Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. Asesoría y Servicios Importadores, S.A. de C.V. - Colonia Aralias, Puerto Vallarta, Jal. Corporativo Controlador Explora, S.A. de C.V. - Marina Vallarta, Puerto Vallarta, Jal. Solugas Soluciones en Gasolineras, S.A. de C.V. - Bucerías, Bahía de Banderas, Nay. Hotel Management International, LLC - Westchase, Houston, Texas (Estados Unidos).

Estas nuevas 17 empresas y un club, indicó el Departamento del Tesoro, han sido señaladas como facilitadoras del crimen organizado para la operación de fraudes relacionados con tiempos compartidos , y con ellas suman ya, por lo menos, 74 negocios fichados por EU sancionados en relación con este tipo de ilícitos.

De 74 empresas señaladas, al menos 49 habrían estado operando o estarían operando desde Jalisco, es decir, alrededor del 66% del total, de acuerdo con los registros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En su mayoría, las empresas estarían instauradas en Puerto Vallarta, según los reportes de la autoridad estadounidense y registros públicos.

Por lo menos 11 operarían desde Nayarit, una más en Cancún, Quintana Roo, otra en Baja California Sur (la primera mencionada en este Estado en esta nueva lista) y una en el extranjero. Del resto no se tiene una ubicación definida.

Según las investigaciones del Gobierno de EU, las empresas se encuentran supuestamente constituidas como agencias de viajes, inmobiliarias, bienes raíces, empresas de contabilidad, soporte empresarial, consultorías profesionales, agencias de publicidad o mercadotecnia, clubes deportivos, comercio mayorista, minería e incluso dos talleres de laminado , entre otros.

También suman ya, por lo menos, 24 personas fichadas por el Gobierno de EU relacionadas con dichos fraudes, presuntamente lideradas por Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, uno de los miembros principales del Cartel Nueva Generación con base en Puerto Vallarta y "parte de un grupo de aplicación de la ley de este cartel que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder", y a quien se le señala por el asesinato del exgobernador de Jalisco , en diciembre de 2020, Jorge Aristóteles Sandoval.

En esta nueva designación, el Departamento del Tesoro sumó a la lista a Juan Carlos Rivera Montes, vinculado al desarrollo Kovay Gardens, empresa fichada previamente en agosto pasado. El Gobierno de EU afirma que las actividades fraudulentas de tiempo compartido del CNG en Kovay Gardens se llevan a cabo en parte a través del fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, q uien tiene un largo historial de colaboración voluntaria con narcotraficantes . "Abrió Kovay Gardens hace más de 20 años bajo su nombre original: Vallarta Gardens, y trabaja en estrecha colaboración con el empresario afiliado al CNG, Michael Ibarra Díaz Jr.", dijo la autoridad estadounidense.

Michael Ibarra Díaz Jr.fue señalado en una designación previa, en agosto de 2025, identificándolo como "un empresario aparentemente legítimo involucrado en la industria del turismo". El Gobierno de EU afirma que Ibarra Díaz ha estado involucrado en la venta y administración de tiempos compartidos en el área de Puerto Vallarta y el norte en Nayarit, por más de 20 años. "Fue capacitado como contador, ya que es frecuente que el Cartel Nueva Generación haga uso de profesionales", dijo el Departamento del Tesoro.

La operación del Cartel Nueva Generación en Nayarit

El Departamento del Tesoro afirmó en su designación más reciente que las operaciones de fraude de tiempo compartido en Nayarit están controladas por operativos del CNG que actúan en nombre de Audias Flores Silva (Flores Silva), a quien señalan como "el comandante regional del CNG", previamente designado por la OFAC, y por quien se ofrecen 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Así, afirmó, los lugartenientes de Flores Silva que cobran los pagos de las "salas de control" o call centers en Nayarit, incluyendo aquellos vinculados a Kovay Gardens, son Oscar Enrique Jiménez Tapia (alias "Tagayas") y José Luis Gutiérrez Ochoa (alias "Tolín"). De hecho, señala, " Tolín tiene estrechos vínculos familiares con Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho , "el máximo líder del CNG", por quien el Gobierno de EU ofrecía 15 millones de dólares por su captura.

“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent . “Bajo el liderazgo del Presidente Trump, continuaremos nuestros esfuerzos para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos y aterrorizar a los estadounidenses”, añadió en el comunicado de la más reciente designación.

El fraude de los tiempos compartidos cometidos desde México y Jalisco ha sido enunciado por el Gobierno de Estados Unidos, por lo menos, desde marzo de 2020, aunque reconoce su práctica desde por lo menos el 2012. Esta es la sexta ocasión en la cual enuncia sanciones contra empresas presuntamente relacionadas en este ilícito.

“Durante décadas, los cárteles con sede en México han estado atacando a propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de centros de llamadas en México, atendidos por teleoperadores que hablan inglés con fluidez. A partir de 2012, aproximadamente, el CNG tomó el control de las estafas de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y sus alrededores, conocidos como Bahía de Banderas. Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadounidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CNG”, ha referido el Departamento del Tesoro.

Afectaciones por fraudes de tiempos compartidos superan los 300 millones de dólares

Según el FBI, hasta el corte más reciente de 2025, sumaban por lo menos seis mil víctimas estadounidenses quienes reportaron a las autoridades pérdidas de más de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, relacionado con los fraudes en materia de tiempos compartidos cometidos desde México.

Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió casi 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones, dijo. Las víctimas refieren haber sido enganchadas por teleoperadores que hablan inglés de manera fluida y quienes se hacen pasar por agentes inmobiliarios , abogados e incluso funcionarios gubernamentales.

“Sin embargo, estas cifras probablemente subestiman las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza”, indicó el Departamento del Tesoro.

Este rubro cobró mayor fuerza en Jalisco y México hacia junio de 2023, cuando ocho jóvenes trabajadores de dos calles centers en Zapopan fueron plagiados, asesinados y posteriormente abandonados en un barranco de ese municipio.

La Fiscalía de Jalisco confirmó entonces que los call centers donde trabajaban operaban para actividades relacionadas con la compra, venta y renta de tiempos compartidos , pero a poco más de dos años del crimen no se confirmó abiertamente que se tratara de este mismo tipo de fraudes. Únicamente se infirió que los jóvenes habían descubierto “algo que no debían” de las “empresas” para las que trabajaban, razón por la cual habrían atentado contra ellos. Sin embargo, el crimen no ha sido resuelto.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, hasta junio pasado la Lista de Entidades Designadas y Bloqueadas por las autoridades estadounidenses indicaba que en México había al menos 950 empresas fichadas por presuntamente estar ligadas al crimen organizado, de las cuales, por lo menos 234 están en Jalisco , lo que representa que el 24% de esos negocios que estarían siendo “fachada” para las transacciones de criminales y narcotraficantes se encuentran en nuestra entidad.

