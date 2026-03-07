La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), desde sus redes sociales, hizo público el avistamiento de una ballena azul (Balaenoptera musculus) con albinismo, en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto (PNBL).

En las imágenes difundidas a través de su cuenta oficial se puede apreciar el dorso y el espiráculo (el agujero en la parte superior de la cabeza por medio del cual el animal respira aire) del ejemplar.

Ballena azul con albinismo. X / @CONANP_mx

En la descripción de la publicación, dicta que el organismo confirma este avistamiento " a través de la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte y del Parque Nacional Bahía de Loreto ".

El albinismo es una condición genética hereditaria que da como resultado la ausencia total o parcial de melanina, el pigmento responsable del color en la piel, ojos y pelo. En el reino de los cetáceos, esta condición es rara, con una incidencia estimada en algunas especies de apenas el 0.0025 % para ballenas jorobadas .

Los registros más famosos de ballenas blancas se limitaban a otras especies, como la icónica ballena jorobada Migaloo, avistada por primera vez en 1991 frente a las costas de Australia o el de "Galón de Leche", una ballena gris albina observada y filmada desde 2008 en California Sur, México.

Un hito sin precedentes en la biología marina: Conanp

La temporada actual en el PNBL ha superado expectativas científicas y turísticas: se ha logrado identificar al menos 30 ejemplares distintos de ballena azul en el Área Natural Protegida (ANP). Una de las características más notables de esta temporada es el comportamiento de las ballenas, que, a diferencia de años anteriores, están navegando y alimentándose a distancias cortas de la costa.

Este fenómeno se atribuye a una surgencia masiva de nutrientes que ha generado una disponibilidad extraordinaria de krill, el alimento principal de la ballena azul . Esta abundancia de alimento cerca de la orilla no solo facilita la observación, sino que también indica un ecosistema marino saludable y productivo.

Además de las ballenas azules, se reporta una presencia constante y abundante de ballenas jorobadas y ballenas de aleta, enriqueciendo la diversidad de cetáceos observables en el parque y consolidando a Loreto como un punto de referencia global para el avistamiento de fauna marina.

La ballena azul está catalogada a nivel internacional como " En Peligro " en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), mientras que, a nivel nacional, en México se encuentra incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría "Pr" (Sujeta a Protección Especial).

