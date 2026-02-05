Lemus reconoce trabajo de autoridades federales en detención del alcalde de Tequila

Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, la mañana de este jueves, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reiteró la disposición de su gobierno para colaborar con autoridades federales.

En un mensaje publicado en sus redes oficiales, el mandatario estatal informó que fue notificado del arresto del edil y de un grupo de funcionarios municipales por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la madrugada de este día.

Indicó que se encuentra en comunicación directa con la Secretaría de Gobernación (Segob) para garantizar la gobernabilidad del municipio.

"Reconozco el trabajo comprometido de la @SSPCMexico del @GobiernoMX y de la Presidenta @Claudiashein en el combate a la extorsión y a la corrupción. Cuentan con nuestro apoyo para colaborar siempre" , se lee en el mensaje.

Para reforzar la seguridad, desde primera hora se enviaron policías estatales al municipio.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

