Alcalde de Tequila jamás mostró su declaración patrimonial

Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, fue detenido por presunta extorsión a empresas cerveceras y tequileras, además de estar relacionado con una célula del Cártel Nueva Generación (CNG), evitó hacer pública su declaración patrimonial.

En el portal de transparencia del municipio de Tequila, Diego Rivera Navarro fue el único funcionario de todo el gabinete municipal que no cuenta con su declaración patrimonial pública disponible.

Aunque también destaca que los otros tres servidores públicos del ayuntamiento que fueron detenidos —Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas— testaron datos de ingresos y otros temas económicos.

En el portal de transparencia municipal aparece una leyenda que justifica que no sean públicas las declaraciones patrimoniales al asegurar que "contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia".

“Se hace del conocimiento que no se cuenta con la autorización expresa de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos del gobierno municipal de Tequila, ya que contienen datos personales protegidos por las leyes en la materia, cuya titularidad corresponde única y exclusivamente a ellos, aunado a lo anterior no se cuenta con el consentimiento expreso de los mismos para hacer pública su declaración”.

"No obstante lo anterior en aras del principio de "Transparencia" se publica en un apartado especial el estado que guarda la entrega de las declaraciones patrimoniales hecha por los servidores públicos municipales ante este Órgano de Control Interno en sus diferentes modalidades del ejercicio en curso".

Rivera Navarro afirmó dedicarse a la venta y compra de caballos

En junio de 2023, como regidor de Tequila por Morena, Diego Rivera Navarro afirmó en su declaración patrimonial tener ingresos anuales por 72 mil 773 pesos, de los cuales, 30 mil eran por la compra y venta de caballos.

El entonces regidor morenista aseguró haber estudiado la licenciatura de Derecho, ser soltero, y tener su domicilio en la colonia Tequila.

El detenido enfrenta múltiples denuncias, una de ellas es por extorsión a la empresa tequilera José Cuervo, tres por violencia política de género en contra de regidoras del ayuntamiento, una de ellas perteneciente a su mismo partido; y una más por presuntamente haber convertido en oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), esta última a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

AO

