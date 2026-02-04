La tarde de este miércoles, la Policía de Guadalajara informó la detención de un individuo que habría robado más de cien paquetes de hostias del Templo de las Capuchinas, ubicado en la Zona Centro del municipio.

Mientras patrullaban en Contreras Medellín, entre av. Independencia y Juan Manuel, elementos del Grupo Libras fueron alertados del robo por dos monjas, quienes señalaron al hombre que habría entrado a las instalaciones de la iglesia para extraer los paquetes.

Tras marcarle el alto y hacerle una revisión conforme a protocolo, se le localizaron alrededor de 125 paquetes de hostias, valuadas por la parte afectada en aproximadamente 12 mil 170 pesos.

El detenido fue identificado como Óscar "N", de 40 años de edad, y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

MB

