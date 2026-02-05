Este jueves 5 de febrero, autoridades en materia de Salud y Educación compartieron más detalles sobre la medida del uso de cubrebocas, la cual será obligatoria en planteles del sistema educativo estatal de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

De acuerdo con lo informado por el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, la medida será obligatoria a partir del próximo lunes en todas las escuelas de educación básica, media y media superior que forman parte de la Secretaría de Educación del Estado, las cuales representan alrededor del 30 % de los planteles en Jalisco.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Ambas autoridades celebraron que algunos padres y madres de familia comenzaron a enviar, desde este jueves, a sus hijas e hijos con cubrebocas a los planteles, lo cual consideraron una muestra de responsabilidad y de la preocupación por contener el brote que mantiene a Jalisco en el primer lugar nacional con más casos detectados en lo que va de 2026.

30 planteles han reportado contagios de sarampión

Las autoridades explicaron que, hasta el momento, son 30 los planteles que han reportado contagios y que han tenido que migrar a clases virtuales para impedir el crecimiento de la enfermedad; algunos solo en un aula y otros con varias aulas afectadas.

Héctor Raúl Pérez Gómez señaló que esta medida forma parte de una estrategia estatal integral, que se suma a la campaña de vacunación en la entidad, la cual cuenta con más de 700 puntos de vacunación. En conjunto, estas acciones buscan contener el brote en aproximadamente cuatro semanas, siempre y cuando la población dé seguimiento a las recomendaciones sanitarias.

“Seguir la vacunación activa es la herramienta más importante, incluso más importante que el propio uso del cubrebocas. El cubrebocas sirve para proteger mientras la vacuna hace lo que tiene que hacer”, afirmó el secretario.

Tlaquepaque y Tonalá encabezan la lista de municipios afectados

En general, indicó Pérez Gómez, Tlaquepaque y Tonalá encabezan la lista de municipios con más casos de sarampión en Jalisco, por lo que en estas zonas se concentra la estrategia de vacunación para evitar que la enfermedad continúe expandiéndose.

Hasta este jueves se registran 8 mil 332 casos acumulados de sarampión. Tan solo en lo que va de 2026, Jalisco suma 1 mil 875 contagios confirmados, posicionándose como la entidad con más casos en el país, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

