Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido y la noticia fue dada a conocer por el mismo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro (Morena), por parte de autoridades federales, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco tomará el control de la comisaría de ese municipio . Ante esto, muchos se preguntan ¿Qué pasará con el gobierno?

Juan Pablo Hernández, titular de la dependencia estatal, informó que la Policía del estado se encargará de la seguridad en Tequila mientras se hace una revisión administrativa y de armamento en la corporación municipal .

El funcionario estatal informó que ya se encuentra en Tequila personal de la Policía Estatal haciendo labores de patrullaje y atendiendo los reportes que llegan a través de los números de emergencia.

Indicó que esto se mantendrá de manera indefinida en tanto se revisan las condiciones en que operaba la comisaría municipal y se reorganiza su funcionamiento .

¿Qué pasará con el gobierno?

En tanto, ante la ausencia del alcalde, el cabildo deberá convocar a una sesión extraordinaria para nombrar a un alcalde interino y llamar a los suplentes de los tres funcionarios (Obras Públicas, Catastro, Seguridad Pública) que fueron detenidos junto con Rivera Navarro .

Ha trascendido que si Morena, el partido al que pertenece el edil arrestado, intenta nombrar a un sustituto afín a Rivera Navarro, la fracción edilicia del PAN buscará que el Congreso del estado intervenga para imponer la disolución de poderes en el municipio y nombrar una junta de gobierno.

Al alcalde de Tequila lo ligan al narco

Al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, lo acusan de extorsión a empresas cerveceras y tequileras del estado, y de vínculos con el Cártel Nueva Generación (CNG).

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas y en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la propia SSPC, de acuerdo con información oficial.

Fuentes oficiales detallaron que la detención ocurrió luego de que las fuerzas federales ejecutaran cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro, quien es investigado por presuntamente operar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras que operan en la región, así como por su vinculación con una célula del cártel.

Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos , según las autoridades.

Con información de SUN y EFE

