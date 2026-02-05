Con la finalidad de presentar lo más avanzado en el sector, esta mañana fue anunciado el XXVII Congreso Internacional Avances en Medicina Hospital Civil de Guadalajara bajo el título "Ecosistemas de Innovación en Salud" y el XIV Congreso Internacional de Enfermería CIENF 2026.

El congreso se realizará del 26 al 28 de marzo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas ubicado en Zapopan, donde se espera recibir a entre 6 mil a 8 mil personas en los tres días del evento.

Los temas estratégicos que este año abordará el Congreso son enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades infecciosas, emergentes y resistentes a los antimicrobianos, cirugía en escenarios de alta complejidad, atención oncológica centra en las personas, salud materna, neonatal, infantil y del adolescente, neurociencias y salud mental, atención del paciente en estado crítico por trauma, discapacidad inclusión y atención integral a lo largo de la vida, envejecimiento activo: Salud multidimensional y salud pública y sistemas de salud.

María Elena González González, directora General del Hospital Civil de Guadalajara, destacó que los anteriores congresos han dejado experiencias importantes para el sector.

"Son congresos donde participan investigadores, académicos, las personas que cuidan, los tomadores de decisiones y en cada uno de estos congresos se construyen espacios de colaboración de propuestas y soluciones, aprendemos todos, compartimos conocimientos y creamos alianzas estratégicas porque nos visitan no nada más personas de instituciones locales sino es un congreso internacional" , explicó.

Añadió que este congreso deja también un impacto en la comunidad hospitalaria universitaria.

Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, presidente Ejecutivo del XXVII Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2026, presentó los detalles del congreso y dijo que los temas están alineados a las necesidades de salud global.

Finalmente, la doctora en enfermería Sor Estela Primero Hernández, presidenta Ejecutiva del XIV Congreso Internacional de Enfermería CIENF 2026, dio a conocer los detalles de este evento de enfermería.

Los interesados en asistir al evento pueden consultar el programa y la información en la página https://ciam.hcg.gob.mx/ .

MB

