Luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, El Informador tuvo acceso al sitio de la captura que se realizó hoy tras la " Operación Enjambre " encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El anuncio de esta aprehensión del alcalde por Morena en Tequila fue realizado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, desde sus rede sociales oficiales, como parte de una estrategia de seguridad enfocada en el combate a la extorsión y la corrupción en gobiernos locales que forma parte de una ofensiva federal contra la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales, particularmente en regiones con alta actividad económica estratégica.

Imágenes del recinto

A continuación, compartimos videos y fotografías del lugar de la detención y del operativos que autoridades de diferentes corporaciones del Gabinete de Seguridad mantienen en Tequila.

Posible vínculo con el CNG

La detención ocurrió luego de que las fuerzas federales ejecutaran cinco inspecciones en distintos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro. Las investigaciones indican que el alcalde encabezaría una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento de Tequila, mediante la cual servidores públicos municipales extorsionaban a empresarios y comerciantes locales, además de incurrir en el desvío de recursos públicos, según las autoridades.

En el mismo operativo fueron detenidos tres funcionarios municipales: Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas. Todos ellos son señalados por las autoridades como presuntamente vinculados al CNG .

Las fuentes oficiales recordaron que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, durante un evento público en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CNG.

