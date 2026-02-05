Carolina atiende un negocio de venta de frituras al mayoreo en el primer cuadro del municipio de Tequila. Aunque por los permisos y licencias de comercio solía pagar entre 500 y mil pesos, en enero del año pasado el Ayuntamiento le exigió 10 mil para mantener su negocio; de lo contrario, refirió, “me iban a cerrar”.

“Los permisos de comercio pasaron de 500 a 10 mil pesos. Muchos cerraron porque no pudieron pagar, otros nos vimos muy apretados para poder mantenernos. De un día a otro nos subieron el permiso para vender y hasta el derecho de piso (impuesto predial). Nosotros pagamos casi 10 mil pesos sólo en impuestos”, lamentó.

En tanto, María fue una de las comerciantes que detuvo su actividad. Contaba con un puesto ambulante de frituras y dulces en el centro del municipio, sin embargo, afirmó que personal del Ayuntamiento le exigía 100 pesos diarios, vendiera o no, para mantener su puesto. Calificó el actuar de los funcionarios municipales como una “extorsión”.

“Yo dependía de ese puesto. Ya estoy grande y no puedo trabajar. Pero de un día a otro los del Ayuntamiento empezaron a cobrarnos 100 pesos diarios a los que vendíamos en la calle. Yo tuve que cerrar porque de plano ya no tenía dinero al final del día. Nos extorsionaban: si no pagábamos lo que nos pedían, teníamos que dejar de vender’, relató.

Héctor, otro comerciante, vivió una situación similar. “Yo pagué casi cinco mil pesos en puros impuestos. Los tuve que pagar porque vivo de mi negocio. Si cierro, ¿de qué voy a vivir?

El presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido la madrugada de este jueves por elementos federales por su presunta participación en esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras, además de tener nexos con una célula delictiva del Cártel Nueva Generación.

Otro vecino de Tequila, quien prefirió mantener el anonimato, afirmó que antes de ser regidor en 2023, “nadie conocía al alcalde. Él y su equipo de gabinete no son de aquí. Nadie los conocía y nadie votamos por él, pero aún así ganó las elecciones”.

Junto a Rivera Navarro, también fueron detenidos el director de Seguridad Pública del municipio, Juan Manuel Pérez Sosa; el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal; y el director de Obras Públicas, Isaac Carbajal Villaseñor.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco del Operativo Enjambre, una estrategia de seguridad federal que comenzó en 2024 en el Estado de México. Está enfocada en el combate a la corrupción y extorsiones en gobiernos municipales, y participan la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

