En su conferencia matutina de este martes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la designación de la regidora morenista Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta interina de Tequila, esto tras la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro, señalado por presuntamente mantener nexos con el Cártel Nueva Generación (CNG) y operar una red de extorsiones en el ayuntamiento.

Sheinbaum descartó que la selección de la morenista haya sido sugerida por la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmando que fue elegida por el cabildo "como debe de ser, dentro del marco jurídico, dentro del marco legal".

La presidenta interina municipal ha sido señalada recientemente por presuntos vínculos con el Cártel Nueva Generación, y por una supuesta relación cercana con la administración saliente.

La polémica también se ha manifestado en redes sociales, donde un video expuso su participación en un evento donde se interpreta "El del Palenque" de Los Alegres del Barranco, canción que hace apología al delito en referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del grupo criminal.

En este escenario, Sheinbaum Pardo solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estar al pendiente de la gestión de Lorena Marisol Rodríguez Rivera y muy cerca de Tequila, para saber qué opina la ciudadanía.

"Quien elige a esta persona es el propio cabildo y hay que estar muy pendientes de que el gobierno de esta persona esté acorde con la ley y que regrese la tranquilidad al municipio de Tequila", dijo la Jefa del Ejecutivo.

"Nosotros tenemos que estar pendientes, revisando, y muy cerca de la población de Tequila, no solo de los empresarios sino de la población que vive en Tequila, para tener que cambie por completo la dinámica que se estaba viviendo", agregó.

