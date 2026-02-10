¿Te quedaste sin agua? Así puedes solicitar una pipa gratuita al SIAPA Guadalajara este martes

De acuerdo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el suministro de agua en varias colonias de San Pedro Tlaquepaque se verá afectado debido a cortes en la zona.Según el organismo, dicha afectación se debe a una nueva obstrucción en el sistema de filtros de la Planta Potabilizadora de Miravalle, y que ha provocado una disminución temporal de la producción de agua.Por ello, el SIAPA señaló que el servicio permanecerá suspendido en las zonas afectadas, y el restablecimiento del suministro será de forma gradual conforme a los trabajos de recuperación del Tanque Álamo Regulador.Las colonias que se han visto afectadas por los cortes del suministro de agua son las siguientes:Se prevé que la normalización del servicio sea en el transcurso de este miércoles 11 de febrero.En los casos de recortes de agua, el SIAPA pone a disposición de los ciudadanos afectados el servicio de pipas gratuitas.Para solicitarla, los usuarios pueden comunicarse a través de las siguientes vías:Es importante tomar en cuenta lo siguiente:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL