Jalisco |

¿Te quedaste sin agua? Así puedes solicitar una pipa gratuita al SIAPA Guadalajara este martes

El SIAPA reportó cortes de agua en diferentes colonias de San Pedro Tlaquepaque

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cómo solicitar una pipa de agua gratuita? ESPECIAL / GOBIERNO DE JALISCO

De acuerdo con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el suministro de agua en varias colonias de San Pedro Tlaquepaque se verá afectado debido a cortes en la zona.

Según el organismo, dicha afectación se debe a una nueva obstrucción en el sistema de filtros de la Planta Potabilizadora de Miravalle, y que ha provocado una disminución temporal de la producción de agua.

Por ello, el SIAPA señaló que el servicio permanecerá suspendido en las zonas afectadas, y el restablecimiento del suministro será de forma gradual conforme a los trabajos de recuperación del Tanque Álamo Regulador.

¿Qué colonias son las afectadas?

Las colonias que se han visto afectadas por los cortes del suministro de agua son las siguientes:

  • Álamo Oriente
  • Colonial Tlaquepaque
  • El Álamo
  • Haciendas de Tlaquepaque
  • Jardines de Tlaquepaque
  • La Capacha
  • Lomas de Tlaquepaque
  • Quintero, Rancho Blanco
  • San Francisco, San Juan
  • Súper Manzana El Álamo 
  • Tlaquepaque Centro

Se prevé que la normalización del servicio sea en el transcurso de este miércoles 11 de febrero.

¿Cómo solicitar una pipa gratuita?

En los casos de recortes de agua, el SIAPA pone a disposición de los ciudadanos afectados el servicio de pipas gratuitas.

Para solicitarla, los usuarios pueden comunicarse a través de las siguientes vías:

  • Teléfono: Pueden comunicarse al SIAPATEL marcando al 33 3668 2482 (con 30 líneas disponibles)
  • WhatsApp Tlaquepaque: 33 2804 8171
  • Facebook: @siapagdl
  • X (Twitter): @siapagdl

Es importante tomar en cuenta lo siguiente:

  • El servicio se atiende de lunes a viernes y es completamente gratuito.
  • El suministro gratuito se prioriza en aljibes, cisternas o depósitos a nivel del suelo.
  • Es necesario tener a la mano el número de cuenta o NIS, la dirección exacta y el nombre del titular.
  • El tiempo de respuesta puede variar según la demanda y la zona.

