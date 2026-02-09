Pagar el transporte público sin efectivo y sin la tarjeta de Mi Movilidad será una realidad en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El gobierno de Jalisco dio a conocer la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Transporte (Setran) y Visa, para que los miles de usuarios que utilizan los sistemas de transporte público masivos en la ciudad pueden hacer uso de tarjetas bancarias, de crédito y débito sin contacto, para pagar sus traslados.

El acuerdo fue celebrado en el marco del Taller “Del plan al día del partido: soluciones de movilidad para la gestión de grandes eventos”, organizado por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP).

La Secretaría de Transporte, a cargo de Diego Monraz Villaseñor, destacó que las transacciones digitales buscan modernizar el sistema, facilitar el acceso y agilizar el pago en las estaciones.

A través de dicha iniciativa, como método de pago también se permitirá realizar el pago con celulares o relojes inteligentes que se encuentren vinculados a una tarjeta.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado la fecha a partir de la cual se permitirán estos nuevos métodos de pago, ni si los otros medios tradicionales para pagar el pasaje se verán modificados por su implementación.

Cabe decir que la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, a través de la cual el gobierno estatal otorgará subsidios parciales en el pasaje del transporte público a partir del 1 de abril, cuenta con respaldo internacional de Visa. Esta permitirá acceder a servicios financieros como depósitos, transferencias, compras en línea, entre otras.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

