Sarampión en Guadalajara: ubica los módulos de vacunación abiertos hasta las 18 horas

Autoridades sanitarias de Jalisco señalan que la vacunación es la medida más efectiva y segura para combatir el brote de sarampión que actualmente afecta a la entidad. En este escenario, el municipio de Guadalajara instaló módulos de vacunación en Hospitales Civiles con horarios vespertinos para facilitar la accesibilidad.En el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara se habilitó un módulo en la calle Hospital 314, colonia El Retiro, el cual opera en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 13:00 horas. Aquí se aplican vacunas a la población de 12 a 49 años de edad.En el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" se vacuna a bebés desde los seis meses de edad y adultos hasta los 49 años. El módulo se encuentra en calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia. El horario matutino es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y por la tarde, de 15:00 a 18:00 horas.Estas son las personas que deben aplicarse la vacuna contra el sarampión, según el gobierno de Jalisco:De acuerdo con Mayo Clinic, el sarampión es una infección viral que afecta principalmente a la población infantil. Se transmite a través de las gotitas que una persona contagiada genera al toser, estornudar o hablar.Durante una época, el sarampión fue bastante frecuente, sin embargo, tras la implementación de la vacuna, la enfermedad se redujo drásticamente. Las personas que no están vacunadas o tienen un esquema de vacunación incompleto son más propensas a contraerla.El sarampión causa un sarpullido con manchas rojas, que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, para después extenderse al pecho, la espalda y, finalmente, hasta los pies.Los síntomas incluyen:Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.Ante cualquier síntoma compatible con el sarampión, es importante contactar al médico antes de acudir directamente al consultorio o centro de salud, con el fin de evitar la propagación del virus.Para recibir orientación sobre los puntos de vacunación cercanos al domicilio, llamar a la Línea Salud Jalisco, al número telefónico 33-3823-3220.