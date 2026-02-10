Sarampión en Guadalajara: ubica los módulos de vacunación abiertos hasta las 18 horas

Autoridades sanitarias de Jalisco señalan que la vacunación es la medida más efectiva y segura para combatir el brote de sarampión que actualmente afecta a la entidad. En este escenario, el municipio de Guadalajara instaló módulos de vacunación en Hospitales Civiles con horarios vespertinos para facilitar la accesibilidad.

Módulos de vacunación en Guadalajara abiertos hasta las 18:00 horas

En el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara se habilitó un módulo en la calle Hospital 314, colonia El Retiro, el cual opera en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 13:00 horas. Aquí se aplican vacunas a la población de 12 a 49 años de edad.

En el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" se vacuna a bebés desde los seis meses de edad y adultos hasta los 49 años. El módulo se encuentra en calle Salvador Quevedo y Zubieta 750, colonia Independencia. El horario matutino es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y por la tarde, de 15:00 a 18:00 horas.

¿Quiénes deben vacunarse?

Estas son las personas que deben aplicarse la vacuna contra el sarampión, según el gobierno de Jalisco:

Bebés de 6 a 11 meses deben recibir una “dosis cero”, que se considera adicional al esquema de vacunación.

Niñas y niños de 1 a 9 años que no tengan el esquema completo.

Adolescentes de 10 a 19 años sin refuerzo.

Personas adultas menores de 50 años con esquemas incompletos o que desconozcan si recibieron la vacuna.

¿Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con Mayo Clinic, el sarampión es una infección viral que afecta principalmente a la población infantil. Se transmite a través de las gotitas que una persona contagiada genera al toser, estornudar o hablar.

Durante una época, el sarampión fue bastante frecuente, sin embargo, tras la implementación de la vacuna, la enfermedad se redujo drásticamente. Las personas que no están vacunadas o tienen un esquema de vacunación incompleto son más propensas a contraerla.

El sarampión causa un sarpullido con manchas rojas, que suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, para después extenderse al pecho, la espalda y, finalmente, hasta los pies.

Los síntomas incluyen:

Fiebre

Tos seca

Goteo nasal

Dolor de garganta

Ojos llorosos y enrojecidos (conjuntivitis)

Manchas blancas dentro de las mejillas

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Ante cualquier síntoma compatible con el sarampión, es importante contactar al médico antes de acudir directamente al consultorio o centro de salud, con el fin de evitar la propagación del virus.

Para recibir orientación sobre los puntos de vacunación cercanos al domicilio, llamar a la Línea Salud Jalisco, al número telefónico 33-3823-3220.

MB