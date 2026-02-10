Sarampión en Jalisco: ¿Cuáles son las diferencias de los síntomas entre adultos y niños?

En lo que va de este año, la enfermedad de sarampión se ha propagado rápidamente en México; por esta razón es importante que la población se mantenga informada sobre la prevención.El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas. Una de las medidas de prevención para esta enfermedad es la vacunaciónLas personas con sarampión pueden transmitir la enfermedad desde cinco días antes de que aparezca la erupción característica y hasta cuatro días después. Los principales síntomas de sarampión en niños suelen ser tos, secreción nasal, fiebre y enrojecimiento ocular. Asimismo, otro síntoma común suelen ser las manchas de Koplik dentro de la boca antes de que empiece la erupción en la piel. Una de las principales diferencias de los síntomas de sarampión en adultos es que, en comparación de los síntomas en niños, el contagio suele manifestarse de forma más intensa que en la infancia. Los principales síntomas son:Es importante estar atento ante cualquier sospecha de sarampión y acudir al centro de salud más cercano. Asimismo, para su prevención es recomendable vacunarse contra esta enfermedad viral. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS