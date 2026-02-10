Sarampión en Jalisco: ¿Cuáles son las diferencias de los síntomas entre adultos y niños?

En lo que va de este año, la enfermedad de sarampión se ha propagado rápidamente en México; por esta razón es importante que la población se mantenga informada sobre la prevención.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite fácilmente por saliva, al toser, o el estornudo de una persona infectada. La infección ocurre en etapas, durante el transcurso de dos a tres semanas. Una de las medidas de prevención para esta enfermedad es la vacunación

Las personas con sarampión pueden transmitir la enfermedad desde cinco días antes de que aparezca la erupción característica y hasta cuatro días después.

¿Cuáles son los síntomas de sarampión en niños?

Los principales síntomas de sarampión en niños suelen ser tos, secreción nasal, fiebre y enrojecimiento ocular. Asimismo, otro síntoma común suelen ser las manchas de Koplik dentro de la boca antes de que empiece la erupción en la piel.

¿Cuáles son los síntomas de sarampión en adultos?

Una de las principales diferencias de los síntomas de sarampión en adultos es que, en comparación de los síntomas en niños, el contagio suele manifestarse de forma más intensa que en la infancia. Los principales síntomas son:

Fiebre alta, que puede ser más de los 39 °C.

Tos seca persistente.

Congestión y secreción nasal.

Ojos rojos e irritados, a veces con sensibilidad a la luz.

Manchas de Koplik, pequeños puntos blancos en la cara interna de las mejillas.

Erupción en la piel, que inicia en el rostro y se expande al resto del cuerpo, con una duración de 4 a 7 días.

Es importante estar atento ante cualquier sospecha de sarampión y acudir al centro de salud más cercano. Asimismo, para su prevención es recomendable vacunarse contra esta enfermedad viral.

