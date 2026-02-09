El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es la zona del estado de Jalisco donde se concentra la mayor cantidad de casos de sarampión, los cuales, han mostrado un repunte en lo que va de 2026.

El estado ocupa actualmente el segundo lugar a nivel nacional en casos de sarampión registrados este año, con una suma de mil 183, de los cuales 449 permanecían activos hasta el pasado 4 de febrero.

De acuerdo con el Informe Diario de Brote de Sarampión en México, que presenta el gobierno federal, hasta dicha fecha Jalisco acumulaba mil 848 casos confirmados desde que inició el brote en agosto de 2025.

En casos acumulados desde el año pasado, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional, sin embargo, y a diferencia de Jalisco, la situación en la entidad parece estar controlada.

¿Cuáles son los municipios con más casos de sarampión en Jalisco?

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Jalisco (SSJ) informó el jueves de la semana pasada que San Pedro Tlaquepaque y Tonalá son los municipios que, al corte más reciente, reportaban el mayor número de contagios de sarampión que se encontraban activos, con 143 y 83 enfermos respectivamente. Guadalajara se ubica en el tercer puesto con 56 contagios y El Salto en el cuarto lugar con 53.

Hasta ese día, Zapopan sumaba 49 casos, mientras que Tlajomulco, 31.

De acuerdo con el funcionario, el 92.2% de los contagios de sarampión se han concentrado en los seis municipios antes mencionados.

Lista de colonias con más casos activos de sarampión en el Área Metropolitana de Guadalajara

Datos presentados por la dependencia indican que las siguientes colonias son las que mantenían la mayor cantidad de casos activos de sarampión hasta el pasado 4 de febrero:

Tlaquepaque

San Martín de las Flroes

Plan de Oriente

San Pedrito

Canal 58

El Campesino

Francisco Silva Romero

San Martín de las Flores

Tonalá

Loma Dorada

San Gaspar

Infonavit La Soledad

Pinar de las Palomas

Santa Paula

Hacienda Real

Para hacer frente a esta situación, las autoridades sanitarias continúan con la realización de una intensa campaña de vacunación en diversos módulos habilitados en todo el estado para este fin, enfocada principalmente en personas menores de los 49 años de edad.

Además, desde este lunes el uso de cubrebocas comenzó a ser obligatorio en escuelas de educación básica en la metrópoli, una medida que durará al menos 30 días.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB