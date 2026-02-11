A través de redes sociales se viralizó un video en donde un hombre confiesa aparentemente haber asesinado a una mujer, el hecho ocurre durante una conversación en el la Línea 3 del Tren Ligero, mientras se dirigía a la estación CUCEI, del municipio de Tlaquepaque.

En el video se puede ver a un hombre de camisa azul confesando presuntamente el crimen como si se tratase de una conversación común e incluso da detalles de lo que podría considerarse un feminicidio , sin embargo, en el tren las personas parecen ignorarlo.

Hasta el momento se desconoce quién es el hombre y autoridades de Jalisco no se han pronunciado al respecto.

La publicación del video ocurre a días de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde las mujeres buscan una vida libre de violencia, sin brechas de género y una sociedad más igualitaria.

Feminicidios en Jalisco

De acuerdo con datos de la plataforma Mide Jalisco, en 2025 el Estado registró 34 feminicidios, cuatro más que en 2024, sin embargo, autoridades estatales sólo registraron nueve carpetas de investigación de muertes violentas por este delito.

Entre los municipios con más feminicidios durante 2025, se encuentran Tlajomulco de Zúñiga con 7 de estos delitos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Mientras que Guadalajara registró en el mismo año seis delitos de muertes violentas contra mujeres, de acuerdo con la misma fuente.

