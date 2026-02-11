Este miércoles desde "La Mañanera", el doctor David Kershenobich Stalnikowitz, titular de la Secretaría de Salud, compartió datos estadísticos sobre el reciente brote de sarampión en México que ya ha cobrado la vida de 28 personas. El funcionario declaró que siete entidades, entre ellas Jalisco, acumulan el 85 % de los casos confirmados en el país .

En la actualidad, los estados con mayor número de contagios son:

Jalisco, con mil 245

Chiapas | 238

Ciudad de México | 120

Sinaloa | 118

Colima | 40

Tabasco | 35

Nayarit | 23

Según el funcionario, en estas entidades se mantiene vigilancia epidemiológica y se refuerzan las jornadas de vacunación para cortar las cadenas de transmisión.

90 % de los casos de sarampión son de personas que no se habían vacunado

En la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario recordó que el sarampión es una de las enfermedades virales con mayor índice de transmisibilidad, ya que una persona contagiada puede infectar hasta 18 más, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que la persona haya abandonado el lugar.

"Tenemos vacunas, tenemos identificado dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación", aseguró el secretario, quien también presentó el avance de la Estrategia Nacional contra el Sarampión. Subrayó que la inmunización es la única vía efectiva para frenar la transmisión de esta enfermedad altamente contagiosa.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2025 y 2026 se han registrado 9 mil 74 casos acumulados de sarampión en el país. "El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado", enfatizó Kershenobich, al destacar que la inmunización no solo protege de cuadros graves, sino que también reduce la capacidad de contagio del virus .

El primer brote del actual periodo se registró en Chihuahua en febrero de 2025, entidad que concentró 49 % del total de los casos nacionales.

En el punto más crítico se reportaron hasta 500 contagios en un solo día y más de 4 mil casos acumulados. Sin embargo, con la aplicación de 1.8 millones de vacunas, el brote fue contenido y actualmente solo se reportan casos aislados.

La Secretaría de Salud precisó que 24 de las 32 entidades federativas tienen menos de 100 casos acumulados en el periodo analizado, lo que confirma que el sarampión se presenta en brotes focalizados .

