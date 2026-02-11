Un hombre de 38 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este 11 de febrero luego de presuntamente resistirse al robo de su camioneta en el municipio de El Salto .

Los hechos ocurrieron en las calles San Fernando y San David, en la colonia La Purísima del municipio mencionado.

Detalles de los hechos

Presuntamente, la víctima se encontraba llegando a su domicilio cuando fue interceptado por un hombre que le apuntó en la cabeza con una pistola y le exigió las llaves del vehículo.

Tras negarse, se desató un forcejeo en el cual el agresor le disparó en el rostro y la sien, para después huir a bordo de la unidad robada .

Familiares y vecinos salieron al escuchar las detonaciones y encontraron al hombre tirado a metros de la puerta de su casa. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron su muerte.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la escena, mientras personal forense y de la Fiscalía procesaron indicios . Autoridades declararon que se revisarán cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable.

Otro robo con violencia

En otro hecho violento, un joven de 28 años fue baleado en las costillas durante un asalto en El Zapote del Valle, en Tlajomulco, cuando dos sujetos intentaron robarle su motocicleta. La víctima fue reportada grave .

