La mañana de este miércoles 14 de enero un temblor se registró cerca del municipio de Puerto Vallarta , Jalisco. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) lo registró con una magnitud de 4.1, aunque Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta difundió que fue de 4.4 . Pero ¿Qué daños provocó el sismo y cómo se encuentra la zona afectada?

Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta y el Gobierno Municipal del municipio compartieron, en un reporte preliminar, informaron que la mañana de hoy se registró un sismo de magnitud aproximada de 4.4, con epicentro a 12 km de El Tuito, Jalisco, a las 07:18 horas. Hasta el momento se sabe:

No se reportan daños ni personas lesionadas

El personal de la dependencia se mantiene en monitoreo constante

Al mismo tiempo, Protección Civil recordó a los habitantes de la zona que pueden presentarse réplicas, por lo que es importante mantenerte alerta y seguir estas recomendaciones:

Prepara tu plan familiar de protección civil

Identifica zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo

Mantén lista tu mochila de emergencia

Durante un sismo conserva la calma y aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

En zonas costeras, aléjate de playas, ríos y lagunas

Mantente informado únicamente a través de canales oficiales y atiende las indicaciones de las autoridades

El SSN informó que el sismo tuvo una magnitud de 4.1 y se localizó a 21 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 07:18:50 horas este 14 de enero, con Lat 20.45 Lon -105.35 Pf 5 km.

X / @SismologicoMX

Con información del Servicio Sismológico Nacional, Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta y Gobierno Municipal de Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA