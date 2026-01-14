Miércoles, 14 de Enero 2026

Este es el reporte tras sismo cerca de Puerto Vallarta hoy

El Servicio Sismológico Nacional registró el temblor con una magnitud de 4.1 y se localizó a 21 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

La mañana de este miércoles 14 de enero un temblor se registró cerca del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. ESPECIAL / CANVA

La mañana de este miércoles 14 de enero un temblor se registró cerca del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) lo registró con una magnitud de 4.1, aunque Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta difundió que fue de 4.4. Pero ¿Qué daños provocó el sismo y cómo se encuentra la zona afectada?

Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta y el Gobierno Municipal del municipio compartieron, en un reporte preliminar, informaron que la mañana de hoy se registró un sismo de magnitud aproximada de 4.4, con epicentro a 12 km de El Tuito, Jalisco, a las 07:18 horas. Hasta el momento se sabe:

  • No se reportan daños ni personas lesionadas
  • El personal de la dependencia se mantiene en monitoreo constante

Al mismo tiempo, Protección Civil recordó a los habitantes de la zona que pueden presentarse réplicas, por lo que es importante mantenerte alerta y seguir estas recomendaciones:

  • Prepara tu plan familiar de protección civil
  • Identifica zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo
  • Mantén lista tu mochila de emergencia
  • Durante un sismo conserva la calma y aléjate de ventanas y objetos que puedan caer
  • En zonas costeras, aléjate de playas, ríos y lagunas
  • Mantente informado únicamente a través de canales oficiales y atiende las indicaciones de las autoridades

El SSN informó que el sismo tuvo una magnitud de 4.1 y se localizó a 21 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 07:18:50 horas este 14 de enero, con Lat 20.45 Lon -105.35 Pf 5 km.

 X / @SismologicoMX
 X / @SismologicoMX

Con información del Servicio Sismológico Nacional, Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta y Gobierno Municipal de Puerto Vallarta

