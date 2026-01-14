La mañana de este miércoles 14 de enero un temblor se registró cerca del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) lo registró con una magnitud de 4.1, aunque Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta difundió que fue de 4.4. Pero ¿Qué daños provocó el sismo y cómo se encuentra la zona afectada?Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta y el Gobierno Municipal del municipio compartieron, en un reporte preliminar, informaron que la mañana de hoy se registró un sismo de magnitud aproximada de 4.4, con epicentro a 12 km de El Tuito, Jalisco, a las 07:18 horas. Hasta el momento se sabe:Al mismo tiempo, Protección Civil recordó a los habitantes de la zona que pueden presentarse réplicas, por lo que es importante mantenerte alerta y seguir estas recomendaciones:El SSN informó que el sismo tuvo una magnitud de 4.1 y se localizó a 21 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, a las 07:18:50 horas este 14 de enero, con Lat 20.45 Lon -105.35 Pf 5 km.Con información del Servicio Sismológico Nacional, Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta y Gobierno Municipal de Puerto Vallarta* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA