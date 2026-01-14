Académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara prevén complicaciones para la economía de las familias debido al alza en los impuestos y otros productos.

El académico de la UdeG, Héctor Iván del Toro, señala que las principales complicaciones serán para las familias de escasos recursos o con menor capacidad económica.

"El 2026 se pronostica como un año muy complicado para las personas de escasos recursos, porque hay que considerar que por ejemplo en la Zona Metropolitana de Guadalajara al menos entre el 25 y 28% de la población vive cuando menos con un salario mínimo, que quiere decir, que viven con 9 mil 500 pesos mensuales y las personas tienen que hacer frente a transporte, a servicios como luz, agua y teléfono".

El investigador también indicó que hay impuestos como el IEPS que pegará en productos que son consumidos por las familias.

"Lo que podemos visualizar es que, efectivamente, va a ser un año muy complicado para las personas porque todos los precios están incrementando. Hay que recordar que vamos a ver cómo se incrementan las casetas de cobro, vamos a ver cómo se está aumentando cierta clase de impuestos como el IEPS, gasolinas, diésel, cigarros, alcohol. Muchos de esos productos los necesitan las personas para poder vivir".

Por lo tanto, el académico señaló que el aumento que aplicó desde el 1 de enero al salario mínimo pronto será insuficiente para los precios de los productos de la canasta básica.

Por otro lado, el académico Martín Romero consideró que México no tiene buenas perspectivas en materia económica en el corto plazo, por lo que sugirió que se puedan ver otras regiones económicas y mejorarlas para dejar la dependencia del dólar.

También prevén que este año sea el de la consolidación económica para México, aunque precisan que dependerá de la relación con Estados Unidos y el presidente de aquella nación, Donald Trump.

