El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantendrá un cielo nublado y con temperaturas frescas, pero ¿Habrá lluvia? Estos son los detalles del clima:El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin lluvia en Nayarit y Colima. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío con posibles heladas en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región, con probabilidad de lluvias aisladas en Jalisco y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de hasta 30 a 50 km/h en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; y con rachas menores a 30 km/h en zonas de Nayarit.Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día cielo mayormente cubierto a nublado. Ambiente agradable en horas diurnas. La temperatura máxima esperada oscilará entre 22-25 °C y la mínima entre los 11-13 °C.El pronóstico del clima para Guadalajara es de temperaturas frescas aunque la probabilidad de lluvia es baja, hasta el domingo, donde repunta ligeramente.Nuevo frente frío, acompañado de una masa de aire frío, se aproxima por el norte del país, al desplazarse sobre el golfo de México e interactuar con humedad entrante y canal de baja presión, ocasionarán lluvias sobre el oriente y sureste del país. Así también, rachas de viento fuertes en el noreste, litoral del dicho golfo y evento norte. Por último, mantendrá el ambiente frío en el Norte y Altiplano. Jalisco, con cielo mayormente cubierto a nublado, no se descartan algunas lluvias dispersas en zonas montañosas del estado. Ambiente agradable a fresco en horas diurnas.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel