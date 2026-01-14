El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) hizo un llamado a las empresas socias a otorgar facilidades a sus trabajadores para que tramiten la Tarjeta Única al Estilo Jalisco, la cual otorgará descuento del pasaje.

Lee también: Fecha límite para tramitar gratis la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Raúl Flores López, presidente del organismo, dijo que ven con preocupación este incremento ya que impactará en los ingresos de los empleados. "Estaremos trabajando directamente con las empresas para ayudarlos a realizar los trámites necesarios, con el fin de que puedan tener acceso a este descuento y este subsidio", dijo.

Coparmex solicita analizar la situación de los trabajadores

El dirigente admitió que se debía realizar un ajuste a la tarifa del transporte público, sin embargo también se debe ver la situación de los trabajadores por lo que estarán trabajando con las empresas para otorgar las facilidades y puedan tener el acceso y gestionar sus tarjetas de descuento.

Añadió que muchas empresas ofrecen apoyo de transporte a sus colaboradores principalmente a aquellos que vienen de ciudades cercanas a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Hasta ayer sumaban más de 100 mil registros de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco que permitirá a los usuarios pagar 11 pesos la tarifa de transporte público en lugar de 14 pesos a partir del próximo 1 de abril.

Te puede interesar: Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Ubica los módulos para tramitarla en Zapopan

Inicia el el pre registro para obtener la Tarjeta Al Estilo Jalisco

El pasado lunes 12 de enero inició el pre registro para obtener la Tarjeta Al Estilo Jalisco, que además de la tarifa preferencial para los usuarios permitirá obtener acceso al seguro médico, recibir otros apoyos del gobierno, suscribirse al sistema de Mi Bici, ingresar y retirar dinero, recibir remesas y hasta pagar servicios y realizar compras en línea.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS