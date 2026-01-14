La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Asica Jalisco) informaron que se incorporaron cinco nuevos binomios caninos a las acciones de vigilancia y detección temprana del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Se trata de tres hembras y dos machos, de entre dos y tres años de edad, que llevan por nombre Aranda, Ámbar, Amura, Agave y Astro. Sus nombres reflejan la identidad, las tradiciones y el orgullo del campo jalisciense.

Durante la presentación, Eduardo Ron Ramos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en Jalisco, refrendó el compromiso adquirido de la Sader y Asica Jalisco con el bienestar animal y la reincorporación de perros rescatados a labores de alto impacto social y sanitario.

"En este día el tema principal es la presentación de los nuevos binomios caninos que se incorporan a las tareas para la detección, prevención y control del gusano barrenador (…) Tres de estos fueron rescatados de un albergue (Refugio Manchitas GDL)", comentó Ron Ramos al hacer referencia al caso de "Aranda", "Ámbar" y "Agave".

En tanto la llegada de Amura y Astro, el Secretario añadió que, ambos canes, fueron donados por particulares que buscaban un nuevo hogar para sus mascotas.

Armando César López Amador, Director de AsicaJalisco, explicó que los binomios cuentan con un mes y medio de formación, periodo en el que los caninos y sus manejadores desarrollaron habilidades técnicas, operativas y de trabajo para garantizar una detección precisa y confiable del GBG.

"Específicamente, se incorporan para reforzar la estrategia de contención del gusano barrenador que queremos hacer énfasis en Jalisco, seguimos conteniendo esta amenaza sanitaria. No hay presencia de gusano barrenador", refirió López Amador.

El Director de Asica añadió que la capacitación se realizó de manera interinstitucional, con la participación de una escuela canina especializada de Jalisco, la Universidad Nacional Autónoma de México —a través de su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia— y el equipo técnico y operativo de Asica Jalisco.

Los binomios están a cargo de los instructores Mauricio Toribio Nodal, Harald Durand Ortiz, Luis Ángel Sandoval Becerra, Salvador Gutiérrez Maciel y Germán Armando Vallejo Rosales.

Los cinco nuevos binomios se suman a los trabajos que se realizan en los 15 corrales certificados del estado, junto con Hummer y Havana, integrados en agosto de 2025, lo que ha posicionado a Jalisco como referente nacional en la prevención y atención del Gusano Barrenador del Ganado.

El Gusano Barrenador del Ganado es considerada una plaga de alto impacto sanitario y económico para el sector pecuario, ya que esta puede afectar no solo al ganado, sino también a las mascotas e incluso a los humanos.

Para saber más:

De acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), al corte de la semana epidemiológica uno, el panorama nacional es de 492 casos acumulados de Gusano Barrenador. Son los estados Veracruz, Oaxaca y Chiapas, los que más casos positivos tienen.

Jalisco está libre de esta plaga desde noviembre del año pasado, tras confirmarse y atenderse a tiempo un solo caso en Encarnación de Díaz.

En caso de detectar a algún animal de sangre caliente es importante reportarlo al número telefónico 800-751-2100 y al 33-3030-8077.

MB

