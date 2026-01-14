La mañana de hoy miércoles 14 de enero se registró un temblor de magnitud preliminar 4.4 frente a la costa norte de Jalisco, de acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCyBJ).

El sismo tuvo su epicentro a 6.8 kilómetros al norte del municipio de Cabo Corrientes, con una profundidad aproximada de 6 kilómetros , indicó PC con un mensaje en sus redes sociales.

X / @PCJalisco

Dicho movimiento telúrico ocurrió a las 07:18 horas , tiempo del centro de México. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales, aunque se mantiene el monitoreo permanente en la zona costera y municipios cercanos, tales como Puerto Vallarta.

Protección Civil recordó a la población la importancia de seguir las recomendaciones básicas durante un sismo, como mantener la calma, ubicarse en zonas seguras lejos de ventanas u objetos que puedan caer, no correr ni empujar y evitar el uso de elevadores. En caso de encontrarse en la vía pública, se recomienda alejarse de postes, cables y fachadas, y si se conduce un vehículo, detenerse en un lugar seguro.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo derivada del movimiento telúrico.

