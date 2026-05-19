Un sismo se registró la tarde de este martes 19 de mayo cerca de Puerto Vallarta , lo que alertó a varios habitantes del municipio costero de Jalisco y otras localidades cercanas.

Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor se registró cerca de Puerto Vallarta. A través de su cuenta en X, informó:

"El SISMO Magnitud 4.0 Loc 25 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 19/05/26 13:42:17 Lat 20.49 Lon -105.42 Pf 15 km" .

Habitantes de Puerto Vallarta reportaron que el sismo se sintió en zonas altas de El Pitillal e, incluso, algunos evacuaron sus casas ante el movimiento telúrico .

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil no han reportado daños o más detalles sobre el temblor.

¿Por qué tiembla tanto en México y quiénes están en mayor riesgo?

La respuesta a por qué nuestro país experimenta tantos temblores radica en su compleja ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra situado justo sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una inmensa zona en forma de herradura que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica de todo el planeta Tierra.

Esta altísima sismicidad se debe a la constante interacción de cinco grandes placas tectónicas que convergen bajo nuestro territorio: la placa de Cocos, Norteamérica, Pacífico, Rivera y del Caribe. Al friccionarse constantemente, estas inmensas masas de tierra acumulan una gran tensión que eventualmente se libera en forma de ondas sísmicas.

Históricamente, los estados con mayor riesgo sísmico y donde se originan los temblores más fuertes son Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco . No obstante, la Ciudad de México suele sufrir daños severos porque gran parte de la capital está construida sobre los sedimentos blandos de un antiguo lago, lo que amplifica las ondas.

Entender cómo funciona la geología de nuestro país nos ayuda a comprender por qué debemos estar siempre en alerta. No se trata de vivir con miedo constante, sino de aceptar nuestra realidad geográfica y transformar esa preocupación en acciones concretas de preparación que puedan salvar vidas cuando la tierra vuelva a temblar.

X /@SSNMexico

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