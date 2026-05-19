El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó hoy que será el próximo 4 de junio cuando sea inaugurada la Línea 5 del transporte público que corre por la Carretera a Chapala y conectará con varios puntos de la ciudad .

Lemus declaró que se realizan grandes obras de infraestructura para la ciudad, como la modernización del ingreso a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. EL INFORMADOR / A. Navarro

Durante su discurso en la Expo Antad 2026, Lemus Navarro declaró que busca resolver los problemas de tráfico en la Carretera a Chapala y ofrecerá una alternativa eficiente para miles de usuarios diarios.

Detalles de la Línea 5 del sistema de electromovilidad

Habrá tres rutas; una de ellas conectará al Estadio AKRON, otra que conectará con el Centro Histórico de Guadalajara y otra más que conectará con Expo Guadalajara .

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"Son tres rutas distintas con electromovilidad, aire acondicionado, wifi gratuito, que tendremos en un sistema de transporte de primer mundo que conectará al aeropuerto de Guadalajara", afirmó.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de pruebas operativas sobre el corredor principal . En esta etapa, los técnicos verifican los tiempos de traslado y la precisión operativa.

ESPECIAL / SIOP

El mandatario también comentó que están realizando grandes obras de infraestructura para la ciudad, por ejemplo, la modernización del ingreso a la ciudad desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

"El ingreso de nuestra ciudad tenía un gran reto y hemos invertido con recursos estatales alrededor de 11 mil millones de pesos en cambiar toda la imagen urbana de ingreso del aeropuerto a la ciudad; hemos ampliado este acceso en 12 carriles, concreto hidráulico, ciclovía, luminarias y arbolado que dará una nueva imagen a la ciudad", comentó. Adicionalmente, dijo que se está realizando una limpieza de la imagen visual desde el aeropuerto.

Añadió que también se está invirtiendo en la red carretera estatal alrededor de 24 mil millones de pesos para dar seguridad a los automovilistas y al transporte de mercancías.

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Características de las unidades eléctricas de la Línea 5

El sistema operará con una flota de 41 autobuses de la marca Volvo, modelo Luminus BZR, los cuales destacan por ser 100 % eléctricos . Hasta el momento, ocho de estos vehículos ya se encuentran en la ciudad para las pruebas preliminares. Cada unidad tiene capacidad para transportar a 80 pasajeros. De acuerdo con las autoridades, el uso de esta tecnología representa un paso importante hacia la sustentabilidad, ya que elimina las emisiones contaminantes en uno de los corredores más transitados de la metrópoli .

Para mejorar la experiencia de viaje, los autobuses cuentan con equipamiento moderno adaptado a las necesidades de los viajeros. Las unidades incluyen aire acondicionado, puertos USB para cargar dispositivos móviles y un espacio específico para el resguardo de equipaje. Además, el diseño contempla la accesibilidad universal mediante rampas, espacios exclusivos para sillas de ruedas con sujeción de seguridad, piso podotáctil y señalización en braille. Un sistema de videovigilancia a bordo reforzará la seguridad de los usuarios en todo momento.

Para reforzar la operación del sistema, en los próximos días arribarán también a la ciudad nuevas unidades articuladas modelo 7800 Electric, opciones de cero emisiones para la movilidad urbana .

De acuerdo con las autoridades, estas se encuentran equipadas con motores eléctricos duales de alto desempeño y baterías de hasta 720 kWh. Ofrecen autonomía, eficiencia energética y un sistema de carga rápida de hasta 250 kW. Fueron diseñadas para grandes ciudades, contando con una capacidad para 130 pasajeros.

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FF