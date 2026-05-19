El periodista Carlos Loret de Mola reveló detalles sobre el control político y operativo que el actual senador Enrique Inzunza Cázarez ejerció en Sinaloa durante la primera mitad del sexenio del gobernador Rubén Rocha Moya. De acuerdo con testimonios y fuentes de primer nivel citadas por el columnista, Inzunza no solo operaba como el verdadero líder del gobierno estatal, sino que actualmente enfrenta un expediente abierto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a presuntas filtraciones al narcotráfico.

Durante sus tres años como secretario general de Gobierno, Inzunza consolidó un poder que, según testigos presenciales, eclipsaba al del propio mandatario estatal . Loret de Mola señala que en las reuniones oficiales el funcionario se sentaba en la cabecera y ejercía una autoridad absoluta:

"Muchos de sus interlocutores no terminaban de entender si estaban frente al líder del Gobierno o frente al jefe del cártel... o ambos" .

Nepotismo, contratos y control absoluto del Estado

La influencia de Inzunza Cázarez se extendió de manera profunda en las instituciones sinaloenses. El análisis periodístico apunta a que el exsecretario construyó una red de nepotismo descarado, adueñándose del Poder Judicial local . Entre los familiares incrustados en la estructura pública destaca su hermana, magistrada del Tribunal Electoral local, quien fue la encargada de avalar el triunfo electoral de Rocha Moya en la gubernatura.

Además del control institucional, testimonios recientes detallan que Inzunza era el encargado de "palomear" los puestos clave dentro del gabinete, asignar los contratos principales de obra pública y manejar importantes sumas de dinero en efectivo .

Los empresarios locales también recurrían a él o al secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz, para resolver problemas de seguridad como robos o extorsiones. Según expone Loret de Mola, tras estas gestiones las soluciones aparecían "mágicamente", dejando la incógnita de si se trataba de una acción eficiente del Estado o de favores gestionados a través del crimen organizado .

El expediente de EU: Filtraciones en tiempo real

El panorama para el hoy legislador federal se ha complicado debido a investigaciones internacionales. Fuentes de primer nivel señalan que el Gobierno de Estados Unidos mantiene un expediente abierto en su contra. La acusación central apunta a que el político presuntamente entregaba información de inteligencia obtenida en las mesas de seguridad del estado a las organizaciones delictivas .

"Saliendo de las reuniones de seguridad a las que asistía en su calidad de secretario de Gobierno, él establecía comunicación con un enlace del crimen organizado. Dicen que les compartía la minuta. Todo lo que se decía adentro, se sabía casi en tiempo real en el cuartel del crimen".

Esta presunta filtración de datos confidenciales se ha vuelto un tema prioritario y "central en la acusación del Departamento de Justicia", de acuerdo con la información presentada por el columnista.

A pesar de haber sorteado escándalos previos de acoso sexual y acusaciones de corrupción mediante el control de daños y recursos, el avance de las indagatorias estadounidenses frena las aspiraciones del político, quien perfilaba su camino para buscar la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2027.

Con información de Carlos Loret de Mola

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