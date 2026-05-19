La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco advirtió que hay un retraso en la entrega de participaciones federales, es decir, recursos económicos que cada año el Gobierno Federal va entregando a cada estado del país para resolver sus necesidades.

El titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, informó que la entidad enfrentaría una disminución presupuestal superior a los mil millones de pesos en recursos federales de mantenerse la situación que ya comenzó a reflejarse durante mayo con una baja cercana a los 80 millones de pesos.

El funcionario señaló que hay problemas que está enfrentando el país como una desaceleración en el crecimiento económico y el Producto Interno Bruto (PIB), así como la baja en la producción petrolera del país, los procesos de inflación, entre otros temas, lo que provoca que haya este recorte.

El problema es que habría una afectación en realizar algunos proyectos estatales.

Recortes podrían afectar el desarrollo de los proyectos estatales

“Lo que vamos a ver es una probable desaceleración o incluso podríamos llegar a parar algunos de los proyectos por no tener los recursos que teníamos previstos tener para su ejecución. Si ese dinero no llega, te compromete el proyecto”.

Sotelo explicó que actualmente existen programas y obras que ya fueron licitados o que están en proceso de ejecución y que dependen de recursos federales comprometidos, especialmente en infraestructura hidráulica y proyectos municipales.

Para solventar los recortes de recursos federales, el Estado tendrá que hacer "reconducciones presupuestales para salvaguardar los principales proyectos" y evitar afectaciones a la población.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, pidió que la distribución presupuestal federal no responda a criterios políticos ni partidistas, al señalar que las afectaciones terminan impactando directamente a la población.

Secretario de gobierno pide que la distribución presupuestal no responda a motivos políticos

Zamora recordó que las participaciones federales representan una de las principales fuentes de financiamiento para los estados y municipios, por lo que cualquier disminución repercute en servicios, obra pública y programas prioritarios.

Tan solo para este año, las participaciones y aportaciones federales de recursos representarían el 80% de los ingresos que tiene el Estado, según la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso estatal el pasado mes de diciembre.

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AO

