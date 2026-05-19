El mito del calor: ¿Arde más Guadalajara o Puerto Vallarta?

Durante los intensos meses de mayo y junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registra un incremento drástico y sostenido en las temperaturas de toda la región occidente. La gran pregunta sobre qué destino turístico o urbano es verdaderamente más caluroso finalmente tiene una respuesta clara, basada estrictamente en datos científicos y mediciones meteorológicas exactas.

El veredicto de los termómetros en Jalisco

Sorprendentemente, la respuesta a dónde el termómetro alcanza las cifras más elevadas y peligrosas es Guadalajara, superando con creces a la costa jalisciense . Mientras que el famoso puerto turístico mantiene promedios máximos de 30 a 32 grados Celsius, la capital tapatía frecuentemente rebasa los 35 grados durante las horas más críticas de la tarde.

Los investigadores y expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) explican detalladamente cuándo ocurre este severo fenómeno climático. Es justo antes del esperado inicio del temporal de lluvias cuando la radiación solar impacta de forma directa y sin filtros, elevando el calor absoluto en todas las zonas urbanas del centro del estado.

El efecto de la isla de calor frente a la brisa marina

El motivo principal de esta marcada diferencia térmica radica en el destructivo fenómeno urbano conocido como isla de calor . La abundante plancha de concreto, el exceso de asfalto, la preocupante falta de arbolado y el denso tráfico vehicular atrapan la radiación diurna, impidiendo por completo que la metrópoli se enfríe rápidamente al anochecer.

Por el contrario, el hermoso destino de Puerto Vallarta cuenta con un regulador natural gigantesco e inigualable: el majestuoso Océano Pacífico . La refrescante brisa marina y las frías corrientes de agua actúan como un sistema de enfriamiento constante y natural, evitando que los termómetros locales se disparen a niveles extremos durante el transcurso del día.

Así es exactamente como la geografía física y la acelerada urbanización dictan nuestra experiencia climática diaria. Mientras los ciudadanos tapatíos sufren el implacable calor seco que se queda atrapado entre los altos edificios, los afortunados habitantes de la costa disfrutan de una ventilación natural que estabiliza la temperatura absoluta del aire circundante.

Sensación térmica: el engaño de la humedad

Sin embargo, quien visita la playa durante esta temporada suele jurar y perjurar que hace muchísimo más calor allí que en la ciudad. Esto se debe exclusivamente a la famosa sensación térmica , un factor biológico engañoso provocado por los altísimos niveles de humedad relativa que frecuentemente superan el 70 por ciento en la región costera.

Esta densa humedad ambiental impide que el sudor se evapore rápidamente de nuestra piel, lo que anula casi por completo nuestro mecanismo natural de enfriamiento corporal . Por ello, aunque el termómetro oficial marque apenas 31 grados en la playa, el cuerpo humano puede percibir un sofocante y agotador bochorno de hasta 38 grados reales .

En resumen, la explicación de por qué sentimos climas tan distintos tiene dos respuestas fundamentales: la Perla Tapatía gana indiscutiblemente en temperatura real y calor seco, mientras que el puerto domina en humedad y bochorno extremo . Conocer a fondo esta diferencia es vital para proteger nuestra salud durante las inminentes olas de calor.

Consejos prácticos para enfrentar el calor

Para enfrentar estas severas condiciones extremas sin importar tu ubicación geográfica actual, los especialistas en salud pública y protección civil recomiendan seguir rigurosamente una serie de medidas preventivas. Aquí te presentamos los mejores consejos rápidos y efectivos para sobrevivir a las altas temperaturas de esta temporada:

Mantén una hidratación constante y profunda: Bebe al menos dos a tres litros de agua natural al día, incluso si no tienes sed aparente, y evita a toda costa el consumo excesivo de bebidas azucaradas, energéticas o alcohólicas que solo favorecen la deshidratación rápida del organismo.

Viste ropa inteligente y protectora: Utiliza siempre prendas holgadas, de colores muy claros y fabricadas con telas altamente transpirables como el algodón puro o el lino, las cuales permiten una mejor ventilación corporal y ayudan a reflejar la intensa radiación solar del mediodía.

Modifica estratégicamente tus horarios al aire libre: Evita realizar actividades físicas intensas, deportivas o exponerte directamente al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, el periodo más crítico del día donde los dañinos rayos ultravioleta alcanzan su máxima peligrosidad para la piel humana.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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