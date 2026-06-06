MC Jalisco celebra sesión de consejo y coordinadora

A un año de la jornada electoral en Movimiento Ciudadano Jalisco, el partido emecista en el estado informó que se llevó a cabo una sesión de Consejo Estatal y de Coordinadora Ciudadana.

En un comunicado, el partido dio cuenta de los liderazgos que estarán coordinando la estrategia territorial en los 30 municipios más poblados de Jalisco, al igual que de la instalación de 106 comisiones municipales y la incorporación de una regidora de Tonalá.

Este sábado, se realizaron sesiones de estos órganos internos del partido, donde la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, dio un informe a los participantes.

“Hemos dado muestra de unidad y de que estamos organizados. Hemos dejado constancia de que somos el equipo político más poderoso de Jalisco”.

La excandidata al Senado de la República y exdiputada local y federal resaltó que el partido es el único en la entidad con más de 100 comisiones municipales, con lo que se ha avanzado durante los últimos meses en ello.

“Somos la única fuerza política que tiene ya más de 100 comisiones municipales instaladas en el Estado, en Etzatlán logramos el centenar de comisiones y hoy alcanzamos la número 106 en Juanacatlán, esto es otra muestra de que estamos preparándonos y no lo tiene ningún otro partido político”, dijo la coordinadora emecista.

MC Jalisco nombra coordinadores

En la sesión, se avaló el nombramiento de los coordinadores que encabezarán las comisiones municipales de San Marcos con Jesica Hernádez Becerra; en San Juanito de Escobedo, a María Guadalupe Durán Nuño; en Chapala, Rosa Elia Ruiz; en Jocotopec, a Marcela Góngora; en Juanacatlán a Israel Cervantes Álvarez; en Yahualica, Jaime González. Todo esto fue por unanimidad de votos, informó el partido.

En la sesión también se nombró y tomó protesta a Sergio López de la Cerda como delegado de Vinculación Empresarial Altos Norte y Sur y se dio la bienvenida a la regidora de Tonalá, Engracia García Palomar, quien se une a la fracción edilicia de aquel municipio.

Mirza Flores informó que, durante cuatro días en dos fines de semana, los equipos salieron en 78 y 68 municipios, respectivamente, a escuchar, hablar con los ciudadanos y difundir las acciones de los gobiernos naranjas.

Te puede interesar: Joven tapatío murió ahogado en Playa Punta Pérula

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

