Un taxista de 58 años resultó lesionado por heridas de bala en la pierna y en la ceja izquierda luego de una agresión directa a balazos en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan. El hombre fue trasladado, en primera instancia, al Hospital Santa Bárbara para posteriormente ser llevado a la Cruz Verde Águilas, donde continuará recibiendo atención médica.

Los hechos ocurrieron esta mañana, luego de que la Comisaría de Zapopan recibiera un reporte del 911 en el que alertaba de persona lesionada por impacto de proyectil de arma de fuego. El ataque ocurrió en el cruce de las calles Río Abajo y Plomo, en la referida colonia, donde fueron localizados varios indicios. A la llegada de los oficiales, localizaron un taxi abandonado con el número económico 71, el cual tenía varios impactos de bala en la carrocería.

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El conductor llegó al hospital privado ubicado en Arenales y Oro con heridas de bala y refirió que al salir de su domicilio notó a un sujeto quien, sin mediar palabra, le realizó la agresión de manera directa. En el lugar fueron localizados varios casquillos aparentemente de calibre 9 milímetros. E l taxi fue hallado en el cruce de las calles Platino y Plomo, informó la Comisaría zapopana, a siete cuadras de donde fue reportado el ataque esta mañana.

Las autoridades llevan a cabo las indagatorias correspondientes para dar con el presunto responsable; no se reportaron personas detenidas tras los hechos.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, reportados por EL INFORMADOR en febrero pasado, en Zapopan se registraron 767 detonaciones de arma de fuego durante 2025. El saldo fue de 42 personas fallecidas y 68 lesionadas; las colonias con más reportes fueron Mariano Otero, Miramar, Nuevo Vergel, Villas de Guadalupe, La Consti y Arenales Tapatíos.

El año pasado, el número de emergencia de 911 recibió al menos siete mil 105 reportes en los que se mencionaban detonaciones de arma de fuego, según datos del C5 Escudo Urbano Jalisco. Es decir, en promedio ocurren en la entidad alrededor de 19 llamadas al día relacionadas con balaceras o balazos.

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MB