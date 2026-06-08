Con el objetivo de impulsar la consolidación, desarrollo, promoción, protección y fortalecimiento integral de "La Ruta del Tequila" esta mañana se firmó un convenio de colaboración entre el Consejo Regulador del Tequila (CRT) y los municipios que la integran.

La Ruta del Tequila está integrada por los municipios de El Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, Teuchitlán, Ahualulco del Mercado, San Juanito de Escobedo y Etzatlán.

La Ruta del Tequila nació en el año 2006 con un propósito claro: articular el patrimonio cultural, la actividad productiva y el turismo en torno a uno de los símbolos más representativos de México, el Tequila.

"Hoy estamos reafirmamos nuestro compromiso con un proyecto que cumple veinte años de historia. Una iniciativa impulsada por la colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo, de la entonces Fundación José Cuervo —hoy Fundación Beckmann— y el Consejo Regulador del Tequila como organismo ejecutor, junto con actores públicos y privados que apostaron por una idea innovadora que hoy es un referente nacional e internacional", comentó Aurelio López Rocha, presidente del CRT.

"A dos décadas de su inicio, la Ruta del Tequila es mucho más que un corredor turístico: es un ecosistema económico, cultural y social que ha detonado el desarrollo en la región y ha proyectado a Jalisco y al Tequila ante el mundo", añadió.

Presidente del CRT reconoce la visión de los Gobiernos municipales

El presidente del CRT reconoció y aplaudió la visión de los Gobiernos municipales porque han decidido sumar esfuerzos para fortalecer la Ruta del Tequila como una estrategia de desarrollo, identidad y bienestar para sus comunidades.

Explicó que el convenio representa una nueva etapa de colaboración y fortalecimiento institucional. Una estrategia integral para seguir posicionando a la Ruta del Tequila, consolidar la región, fomentar la promoción turística, fortalecer a las micros, pequeñas y medianas empresas, respaldar a nuestros artesanos y también impulsar el Distintivo TT (Tequila – Turístico).

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"Quiero destacar precisamente el valor del Distintivo TT, otorgado por el CRT, el cual reconoce a establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas, centros de entretenimiento, fábricas de Tequila, artesanos, puntos de venta de artesanías, así como otros prestadores de servicios turísticos, comprometidos con los estándares de calidad dentro del territorio de la Ruta del Tequila", dijo.

En lo que va de 2026, más de 111 prestadores de servicios turísticos han participado en procesos de profesionalización impulsados por la Ruta del Tequila y el CRT, fortaleciendo la calidad y competitividad de nuestro destino. Asimismo, desde su implementación, el Distintivo TT ha reconocido a más de 160 empresas y prestadores de servicios turísticos comprometidos con la excelencia y el posicionamiento de la Ruta del Tequila como un referente de calidad en México.

"Nuestro compromiso es claro: garantizar que quienes visiten esta Ruta y quienes disfrutan del Tequila, encuentren siempre autenticidad, calidad y certeza. Este compromiso implica proteger a los consumidores, defender la autenticidad del Tequila, a nuestras comunidades y el origen de nuestra bebida nacional", precisó.

López Rocha destacó que la Ruta del Tequila se ha consolidado como uno de los casos más exitosos de turismo cultural y de desarrollo regional en México. "Hoy tenemos la oportunidad de proyectar esta historia de colaboración, identidad y orgullo jalisciense ante nuevos mercados internacionales", indicó.

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NA