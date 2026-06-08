Lunes, 08 de Junio 2026

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Colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros halla dos cuerpos más en fosa de Ixtlahuacán de los Membrillos

De 2018 a 2026, de acuerdo con datos oficiales, en Ixtlahuacán de los Membrillos, se han procesado 23 fosas clandestinas

Por: Osiel González Hernández

Ixtlahuacán de los Membrillos ocupa el quinto lugar a nivel estatal con mayor presencia de fosas clandestinas por detrás de Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque y El Salto. SUN / ARCHIVO

Ixtlahuacán de los Membrillos ocupa el quinto lugar a nivel estatal con mayor presencia de fosas clandestinas por detrás de Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque y El Salto. SUN / ARCHIVO

Tras labores de búsqueda de cuatro meses en distintos puntos del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros informó que dos cuerpos más fueron localizados en la fosa clandestina del fraccionamiento de Lomas de la Capilla. En total se han hallado 31 cadáveres en este sitio y en la colonia Los Olivos.

El hallazgo ocurrió ayer, domingo 7 de junio, en una finca. Los cuerpos estaban embolsados y enterrados a alrededor de un metro y medio de profundidad; uno de ellos tenía prendas de vestir: una camisa azul marino con naranja, un pantalón y tenis.

Breve cronología de los hallazgos

El pasado 17 de mayo, integrantes del colectivo hallaron el cuerpo de otro hombre, aún con tejido, en otra vivienda abandonada en la colonia Los Olivos. El cadáver también se encontraba embolsado y tenía botas para establo de color negro. Informaron que continuarían los trabajos de búsqueda en la zona hasta "acabar con la última casa abandonada".

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Según datos de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, hasta el 31 de mayo de 2026, se han localizado y procesado por parte de la Fiscalía del Estado 27 sitios de inhumación clandestina en Jalisco, en donde han sido localizadas 77 personas. De ellas, sólo 25 han sido identificadas.

De 2018 a 2026, de acuerdo con datos oficiales, en Ixtlahuacán de los Membrillos se han procesado 23 fosas clandestinas, con lo que ocupa el quinto lugar a nivel estatal por detrás de Tlajomulco, Zapopan, Tlaquepaque y El Salto. En Jalisco hay 16 mil 143 personas desaparecidas, según el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.

"Te invitamos a unirte a nuestra causa […], puedes ayudarnos con electrolitos, aguas, refrescos, radios de comunicación -MiDLAND Talker son los que usamos-, enlatados, guantes para la búsqueda, guantes de látex para la extracción de los cuerpos, cubrebocas Kn95, botas para la búsqueda en campo, cubrebotas para las fosas, picos, etc.", compartió el colectivo en su cuenta de Facebook. Habilitaron un número de cuenta en Santander: 5579 0701 6531 5089, así como un número telefónico: 33 1135 0673.

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