La posibilidad de lluvia volverá a marcar la agenda de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara mañana, 9 de junio. De acuerdo con los pronósticos de Meteored y del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, las condiciones atmosféricas favorecen el desarrollo de precipitaciones durante la jornada, especialmente conforme avance la tarde.

Los modelos meteorológicos consultados muestran una combinación de nubosidad abundante, humedad y temperaturas cálidas, factores que suelen favorecer la formación de chubascos y tormentas eléctricas durante la temporada de lluvias en Jalisco.

¿A qué hora podría llover este 9 de junio en Guadalajara?

Según la previsión por horas de Meteored para Guadalajara, las primeras horas del día presentarían probabilidades moderadas de lluvia, aunque los mayores acumulados podrían registrarse más adelante con el desarrollo de nubosidad convectiva.

Aunque durante la mañana las probabilidades disminuyen, el pronóstico general para el día señala un escenario de chubascos tormentosos por la tarde, una condición típica del inicio del temporal en la región.

Hora Probabilidad de lluvia Condición esperada 01:00 a 05:00 AM 70% Lluvia débil (2.5 mm de agua) 12:00 a 03:00 PM 60% Lluvia débil (0.8 mm de agua) 04:00 a 10:00 PM 70% Tormenta (6.5 mm de agua) 11:00 a 12:00 PM 90% Precipitaciones aisladas

La llegada de lluvias más frecuentes coincide además con el inicio de la temporada húmeda en el occidente de México, un periodo que normalmente se extiende durante buena parte del verano.

¿Por qué las lluvias suelen aparecer por la tarde?

Los especialistas explican que durante esta época del año el suelo y la atmósfera se calientan durante varias horas. Conforme avanza el día, ese calor favorece el ascenso del aire húmedo, lo que incrementa la formación de nubes de desarrollo vertical y, eventualmente, de tormentas.

Por esa razón, ciudades como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá suelen registrar precipitaciones más intensas entre la tarde y la noche durante el temporal.

La combinación de humedad, nubosidad y temperaturas cercanas a los 23 grados durante el día mantiene abiertas las posibilidades de lluvia para mañana 9 de junio en la capital jalisciense.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Meteored y el IAM.

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AO