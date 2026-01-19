Lunes, 19 de Enero 2026

Manifestación en Carretera a Chapala retrasa llegada al Aeropuerto de Guadalajara

La protesta trajo consigo el cierre total de la Carretera a Chapala, lo que derivó en gran carga vehicular en la vía

Por: Rubí Bobadilla

Se recomienda a las y los usuarios de esta vía mantenerse atentos a las actualizaciones del tráfico. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Vecinos y comerciantes de al menos diez colonias aledañas al kilómetro 13 de la Carretera a Chapala se manifestaron esta mañana sobre dicha vía para exigir que se reabra un túnel subterráneo que conecta ambos lados del camino.

La protesta trajo consigo el cierre total de la Carretera a Chapala, lo que derivó en gran carga vehicular en la vía. Ante esta situación, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara emitió una ficha de alerta, para instar a las y los viajeros con vuelo programado a tomar previsiones de llegada a causa  del tráfico.

"Debido a la presencia de manifestación a la altura del Mercado del 13, sobre la carretera Chapala, la circulación se encuentra bloqueada en ambos sentidos. Les recomendamos consultar vías alternas y salir con suficiente tiempo de anticipación para su llegada a la terminal. ¡Buen viaje!", refirió la terminal aeroportuaria a través de sus redes sociales oficiales.

 ESPECIAL
 ESPECIAL

Entre las vías alternas para evitar la carga vehicular, y según el sitio de donde provengan las y los viajeros, se tienen opciones como la Carretera a Cajititlán, por detrás del Aeropuerto Tapatío, y el Periférico Nuevo, para cortar un tramo de la Carretera.

Se recomienda a las y los usuarios de esta vía mantenerse atentos a las actualizaciones del tráfico, incluyendo servicios de mapas en tiempo real, a fin de que puedan llegar a tiempo a sus destinos.

