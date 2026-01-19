Vecinos bloquean carretera a Chapala a la altura de Las Pintitas

Estos lunes 19 de enero, vecinos de diversas colonias se manifestaron en el mercado ubicado en el kilómetro trece en la Carretera a Chapala.

Vecinos protestan por cambios viales

Los vecinos protestan por el cierre del túnel ubicado en la Avenida Las Torres y Las Pintitas, que evita la circulación entre colonias, derivado de cambios viales realizados en la zona.

La manifestación suma más de una hora lo que ha provocado largas filas de automovilistas debido a que el tráfico está completamente detenido.

Recomendaciones viales

La Policía Vial de Jalisco informó del cierre total en la carretera en ambos sentidos por lo que recomendó a los automovilistas utilizar vías alternas como el Nuevo Periférico.

