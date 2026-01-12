Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco": ¿Qué documentos se necesitan para el trámite?

Este lunes 12 de enero dio inicio el trámite de la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco", una herramienta que además de ofrecer servicios financieros, será necesaria para que los usuarios paguen 11 pesos en lugar de 14 por pasaje en el transporte público, cuando la tarifa aumente a partir de abril.

De acuerdo con las autoridades, el proceso para adquirir la tarjeta no tiene ningún costo, además, tampoco cobrará anualidad. Aquí te decimos qué documentos necesitas reunir para tramitarla.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Para realizar el prerregistro en línea es necesario tener a la mano tu INE domiciliada en el estado de Jalisco, CURP, además de un correo electrónico y número de celular.

Sigue estos pasos para el pre registro:

Ingresa al enlace https://tarjetaunica.jalisco.gob.mx/ y da clic en "haz tu pre registro aquí" Ingresa la información requerida Se validará tu información y recibirás un SMS a tu celular para que puedas hacer una cita. El proceso de validación puede durar hasta una semana Cuando te llegue el SMS, vuelve a ingresar a la página y selecciona hora y día de tu cita, e imprime el acuse de recibo (3 páginas) que llegará a tu correo electrónico Asiste a tu cita en el módulo asignado con tu acuse de recibo impreso y copia de tu INE por ambos lados Entrega tu acuse de recibo (3 páginas) y la copia de tu INE y te entregarán tu Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco"?

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico "Al Estilo Jalisco"

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Cabe decir que tras un acuerdo entre la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el gobierno del estado, se informó que el costo del transporte público para los estudiantes, tanto de instituciones públicas como privadas, será de 5 pesos con la tarjeta.

La entrega de tarjetas comenzará el próximo 19 de enero en 11 módulos ubicados en distintos municipios. La fecha límite para hacer el trámite es el 31 de marzo del año en curso.

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

MB