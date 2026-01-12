Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco": ¿Qué documentos se necesitan para el trámite?

Este lunes 12 de enero dio inicio el trámite de la Tarjeta Única "Al Estilo Jalisco", una herramienta que además de ofrecer servicios financieros, será necesaria para que los usuarios paguen 11 pesos en lugar de 14 por pasaje en el transporte público, cuando la tarifa aumente a partir de abril.De acuerdo con las autoridades, el proceso para adquirir la tarjeta no tiene ningún costo, además, tampoco cobrará anualidad. Aquí te decimos qué documentos necesitas reunir para tramitarla.Para realizar el prerregistro en línea es necesario tener a la mano tu INE domiciliada en el estado de Jalisco, CURP, además de un correo electrónico y número de celular.Sigue estos pasos para el pre registro:También se puede acceder a servicios financieros como:Cabe decir que tras un acuerdo entre la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y el gobierno del estado, se informó que el costo del transporte público para los estudiantes, tanto de instituciones públicas como privadas, será de 5 pesos con la tarjeta.La entrega de tarjetas comenzará el próximo 19 de enero en 11 módulos ubicados en distintos municipios. La fecha límite para hacer el trámite es el 31 de marzo del año en curso.Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB