Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: Ubica los módulos para tramitarla en Guadalajara

El registro para obtener la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco inició desde ayer. Este plástico cuenta con el respaldo de Visa y de la plataforma global Broxel, y apuesta por la inclusión financiera para toda la ciudadanía con una sola tarjeta de débito. Te compartimos la lista de los módulos activos en Guadalajara para que no te quedes sin la tuya.

Servicios bancarios y financieros incluidos en la Tarjeta Única Jalisco

En los servicios incluidos en este plástico se podrá:

Retirar dinero en cajeros

Realiza depósitos

Hacer transferencias

Pagar servicios

Hacer compras en línea

Acceder a créditos, modelos de ahorro con rendimiento anual

Recibir remesas con comisiones preferenciales

La tarjeta es gratuita y se espera que tres millones de personas en total cuenten con ella a lo largo del próximo año.

Obtén la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Tras ingresar los datos personales a la página oficial, incluyendo una fotografía por ambos lados de tu INE, recibirás un correo electrónico de confirmación y el comprobante de cita.

Posteriormente, deberás acudir a alguno de los 11 módulos en la entidad, entregar el comprobante y la siguiente documentación: INE, CURP y comprobante de domicilio.

Los módulos en Guadalajara se ubican en:

INEEJAD

José Guadalupe Zuno Hernández 2091, colonia Obrera

Avenida Chapultepec esquina con José Guadalupe Zuno Hernández, colonia Americana

Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres

Miguel Blanco 883, Zona Centro

José Guadalupe Zuno 2315, colonia Americana

Centros de Justicia para las Mujeres

Oficinas Centrales, en avenida Federalismo 1524, colonia Mezquitán

Álvaro Alcázar 5869, colonia Jardines Alcalde

UTJ

Calle Luis J. Jiménez 577, colonia Primero de Mayo

COBAEJ

Avenida Fray Antonio Alcalde 1351, Edificio C, colonia Miraflores

FIPRODEFO

Calle Bruselas 626, interior 3, colonia Moderna

Secretaría de Turismo

Paseo Degollado 105, Zona Centro

FEPAJ

Avenida La Paz 2114, colonia Americana

CODE

Boulevard Marcelino García Barragán 1820, colonia Atlas

Recaudadora 00

Ramón Corona 65, Zona Centro

Recaudadora 003

Avenida Circunvalación y Artesanos Oblatos, colonia Oblatos

Recaudadora 005

Avenida Circunvalación División del Norte S/N, colonia Jardines Alcalde

