Sortearán viajes a Nueva York a usuarios de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la aerolínea Volaris anunciaron hoy que regalarán viajes a Nueva York a las personas que tramiten la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

Durante la presentación de las nuevas rutas de la aerolínea Volaris, el mandatario explicó que todas las personas que se hayan inscrito podrán participar en la rifa de seis vuelos.

"Van a ser seis boletos, tres pagados por mí, tres pagados por el CEO de Volaris, para que la gente de Jalisco que se inscriba en su Tarjeta Única vaya a echarse un cafecito a Nueva York", afirmó.

El mandatario recordó que el viernes pasado se generó una polémica por sus declaraciones en torno a la tarjeta que cuenta con el respaldo de Visa.

"Yo dije que con esta tarjeta cualquier persona podría abordar el transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara, poder pagar sus consumos, que le hagan una transferencia de una remesa desde los Estados Unidos sus parientes y no tiene ningún costo esta tarjeta la estamos dando en apoyo, dije incluso, si una persona viaja a Nueva York se pueda comprar un café con su tarjeta" , dijo.

Pablo Lemus explicó que Volaris tiene un vuelo directo Guadalajara-Nueva York que es muy exitoso.

"Quiero anunciar hoy que voy a regalar de mi bolsa, de mis recursos propios, voy a regalar tres vuelos a Nueva York para las personas que se inscriban en el programa de la tarjeta al Estilo Jalisco", afirmó.

Enrique Beltranena, director de Volaris, anunció que, además de los tres vuelos del mandatario, él regalará otros tres para que sean seis vuelos en total

Finalmente, Pablo Lemus dijo que próximamente se anunciarán las bases para que las personas puedan participar en la rifa de los seis vuelos.

MB