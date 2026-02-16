Inauguran Jornada Cultural y de la Salud en Ciudad Judicial Estatal

El Poder Judicial de Jalisco inauguró la cuarta edición de la Jornada Cultural y de la Salud 2026, esto en la sede de Ciudad Judicial Estatal.

Las actividades se realizan por parte del Poder Judicial del Estado en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco, DIF Zapopan, Cruz Roja Jalisco y otras organizaciones participantes, con el fin de promover el bienestar, la prevención y el cuidado de la salud física y mental de la comunidad.

El presidente del Poder Judicial del Estado, José Luis Álvarez, detalló que se brindarán una serie de servicios en materia de prevención y de atención a la salud por parte del personal para los trabajadores de Ciudad Judicial Estatal.

"De manera general va a haber servicios gratuitos para detectar diabetes, para expedición y actualización de cartilla de salud, va a haber un módulo de prevención a la salud y prevención de dengue, prevención de VIH y sífilis, temas de presión arterial, de peso, talla, índice de masa corporal".

El funcionario estatal dijo que el DIF Zapopan apoyará con citas para audiometría, ecosonogramas con laboratorios particulares, medicina general, odontología y oftalmología.

Por parte de la Cruz Roja habrá cursos de primeros auxilios, así como terapias holísticas con costos especiales. Laboratorios también participarán con la prevención y detección de padecimientos con precios especiales y productos particulares.

Y como parte de las acciones de prevención para evitar el sarampión tras el brote surgido en los últimos meses en Jalisco y el país, José Luis Álvarez indicó que se va a instalar un módulo permanente de vacunación contra dicha enfermedad justo en la entrada a las instalaciones de la Ciudad Judicial Estatal.

AO

