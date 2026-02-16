Se incendia vertedero municipal en San Juan de los Lagos

Desde la tarde del domingo 15 de febrero, se ha registrado un voraz incendio en el vertedero municipal de San Juan de los Lagos.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que fueron llamadas ciudadanas al 911 las que alertaron de la columna de humo que salía del basurero.

Bomberos Jalisco, así como municipales, atienden el siniestro con apoyo de pipas, camiones de volteo y maquinaria; sin embargo, el fuego continúa activo.

Según el último reporte de las corporaciones, el incendio fue controlado al 70%; no obstante, durante la madrugada se dejó de trabajar a causa de la poca visibilidad, por ello, pausaron los trabajos.

Hasta el momento se desconoce si el incendio en el vertedero de San Juan de los Lagos pudo haber sido provocado, o cuáles fueron las causas que lo originaron.

Tras realizar una reunión para reestructurar el plan de trabajo, esta mañana ya se han retomado las labores, por parte de personal estatal, los bomberos municipales y apoyados por maquinaria y vehículos del ayuntamiento.

