Inauguran Congreso Anual de Cardiología Internacional 2026

Con un emotivo reconocimiento al Doctor Efraín Gaxiola López, este jueves fue inaugurado el Congreso Anual de Cardiología Internacional, CADECI 2026, en su XVIII edición.

En el evento, realizado en el hotel Hard Rock de Guadalajara, se recordó el legado de su Director fundador, quien falleció a finales del año pasado, como un líder visionario, referente nacional e internacional de la Cardiología.

Ethel Chávez Barrera, Directora General, y Efraín Gaxiola Román, Director General adjunto, dieron la bienvenida a todos los presentes.

“CADECI, esta comunidad que el doctor Efraín constituyó, soñó y lideró durante tantos años, continuará de la mano de todos ustedes, de todos nosotros, conservando su legado”, expresó Ethel Chávez.

Por su parte, el doctor Juan F. Granada Solís, Director de CADECI, también director y cardiólogo intervencionista y CEO de la Cardiovascular Research Foundation (CRF), con sede en Nueva York. hizo un llamado a continuar con este proyecto, que es la plataforma que ayudará a las nuevas generaciones de cardiólogos a seguir creciendo.

“No les voy a negar que personalmente es difícil estar acá por muchas razones; CADECI lleva 18 versiones, de las cuales yo he sido parte en 12 de ellas, hay muchos recuerdos, muchas cosas que me pasan por la cabeza, muchos amigos y estar aquí representa un momento muy difícil y muy bonito al mismo tiempo”, expresó.

El Doctor Fernando Petersen Aranguren, quien fuera Secretario de Salud, recordó el legado del Doctor Efraín Gaxiola López y destacó su profesionalismo, rigor académico, humanismo y sus ganas de compartir conocimientos con las nuevas generaciones.

“Hoy, aquí, reunidos en tu nombre, recordamos con emoción y con gratitud la presencia de ponencias de los galardonados y de grandes profesores que han pasado por CADECI, eso solamente lo has hecho tú, querido Efraín, y por eso estaremos aquí siempre, recordándote y eternamente agradecidos”, subrayó.

Posteriormente, se transmitió un video homenaje conmemorativo de la trayectoria del Doctor Efraín Gaxiola López.

Finalmente, el Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, realizó la declaratoria oficial de inauguración del CADECI 2026 en nombre del Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro.

¿Quién era el doctor Efraín Gaxiola López?

Efraín Gaxiola López fue un Cardiólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Realizó una especialización en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y contó con gran experiencia en la ejecución de Angioplastias, Implantación de Marcapasos e Intervenciones Cardiacas Percutáneas.

Presidió la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México. Fue Director del Centro Especializado en Terapia Endovascular (CETEN), así como Presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y Presidente y Director fundador del Congreso Anual de Cardiología Internacional CADECI.

OB