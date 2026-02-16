Este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó sobre el caso de Marx Arriaga, quien la semana pasada fue destituido de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, hasta el momento, se ha negado a desocupar sus oficinas.

Al ser cuestionada sobre la situación, la Mandataria señaló que Arriaga se negaba a realizar cambios en los libros de texto gratuitos, como la incorporación de más mujeres en la historia.

“Nos pusimos de acuerdo para que en los libros de texto se incorporara a las mujeres en la historia, Marx Arriaga no estaba de acuerdo en las modificaciones” , dijo durante su conferencia.

Señaló que, tras el primer desencuentro con Arriaga, se le ofrecieron alternativas, como convertirse en el representante de México en otro país, pero este se negó:

“Frente a esta situación, pues se le ofrecieron otras opciones; entre otras, era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo”, comentó.

La Jefa del Ejecutivo reconoció la labor de Marx Arriaga para la elaboración de los libros de texto gratuitos durante el sexenio pasado, con lo que se ha llamado la Nueva Escuela Mexicana.

“Siempre tuvo la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno porque Marx Arriaga es un muy buen funcionario”, dijo Sheinbaum.

Ante la polémica, la Presidenta enfatizó que “Los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre debe irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero siempre mejorando”.

Finalmente, la Mandataria manifestó su desacuerdo por la forma en la que el exfuncionario fue notificado que sería removido del cargo en la SEP.

