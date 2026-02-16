Lemus aplaude nombramiento de Ricardo Villanueva como delegado de Morena

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó su beneplácito por el nombramiento de Ricardo Villanueva como delegado del Morena en Jalisco ya que es una buena noticia y se trata de un personaje muy serio.

"Yo con el ex rector Ricardo Villanueva llevo una extraordinaria relación, somos amigos desde hace muchos años, incluso entre familias, el propio fin de semana recibí a su hermano David que llega para hacerse cargo de las empresas universitarias, David su hermano es un gran amigo desde hace muchos años y creo que hará un gran papel", sostuvo el mandatario.

No obstante el mandatario aclaró que es una decisión que tiene que ver con los partidos pero esperaría a una confirmación oficial de este nombramiento.

"Creo que los gobernantes que estamos al frente del Poder Ejecutivo no debemos involucrarnos en las decisiones de los partidos eso que quede en la cancha electoral", comentó.

Aclaró que en caso de oficializarse el nombramiento Ricardo Villanueva deberá mantener su rol como subsecretario de Educación independientemente de su nombramiento partidista.

Ricardo Villanueva fue anunciado la semana pasada como delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Jalisco.

El ex rector de la Universidad de Guadalajara, podrá combinar su encargo en Morena Jalisco con el que actualmente ocupa en el Gobierno Federal, que es titular de la Subsecretaría de Educación Superior.

Villanueva ocupará el vacío que dejó Leonel Cota, quien permaneció en el cargo desde hace varios años, incluyendo durante el proceso electoral de 2024 en el cual, Morena perdió la gubernatura de Jalisco frente a Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, aun cuando obtuvieron más diputaciones locales, federales, cerca de 44 alcaldías y las dos senadurías de mayoría relativa en los pasados comicios electorales.

El nombramiento de Ricardo Villanueva habría recibido el aval desde Palacio Nacional pues el nombramiento del ex rector de la UdeG fue una decisión directa de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras evaluar el desempeño de Morena en Jalisco.

Será hasta marzo cuando el actual subsecretario federal entre en funciones como delegado del CEN de Morena en Jalisco y entre sus tareas, estará con la misión de ordenar la casa y acercar al movimiento a sectores que simpatizan con la transformación, pero que mantienen distancia por miedo a ciertos actores políticos morenistas.

Además, su llegada coincide con la preparación del proceso electoral que se llevará a cabo en 2027, lo cual incluye la renovación de las 125 alcaldías en Jalisco, así como de las diputaciones locales y federales en el estado.

El CEN se diferencia de otros organismos dentro de Morena en Jalisco, por ejemplo, el Consejo Estatal que preside el senador Carlos Lomelí y el Comité Ejecutivo Estatal, presidido por la ex diputada local, Érika Pérez García.

