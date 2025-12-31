Calidad del aire en el AMG cierra 2025 con más días contaminados que en 2024

Al cierre de 2025, la calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) presentó un deterioro significativo en comparación con el año anterior.

Según el informe oficial Numeralia Calidad del Aire 2025 de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del Gobierno de Jalisco, se muestra un aumento considerable en el número de días con mala calidad del aire, lo que refleja una exposición más frecuente de la población a contaminantes por encima de los niveles recomendados para la protección de la salud.

El documento oficial compara los datos de 2025 con los de 2024 y detalla un total de 239 días con mala calidad del aire en el AMG, frente a 68 días registrados en 2024, lo que representa un incremento sustancial en la cantidad de jornadas en las que los niveles de contaminación superaron los estándares normativos establecidos para proteger la salud.

Cuáles fueron las zonas más afectadas del AMG

A lo largo del año se activaron múltiples episodios de precontingencia y contingencia atmosférica, medidas que se implementan cuando la concentración de contaminantes representa un riesgo elevado para la población.

El contaminante que predominó durante 2025 fue PM10, partículas suspendidas con un diámetro menor a 10 micrómetros que pueden ingresar al sistema respiratorio y provocar efectos adversos en la salud, las cuales suelen aumentar durante la temporada seca y en periodos con baja ventilación atmosférica, cuando el aire permanece estancado sobre la ciudad.

El máximo IMECA registrado en 2025 fue de 183 puntos, muy cerca del máximo de 184 del año anterior, ambos atribuibles en su mayoría a partículas PM10 en estaciones como Santa Fe con 214 días de mala calidad del aire y Las Pintas con 203.

Las autoridades ambientales de Jalisco han implementado programas de gestión de calidad del aire que incluyen monitoreo continuo, alertas públicas, recomendaciones para la población y estrategias de reducción de emisiones. No obstante, los resultados del 2025 sugieren que los esfuerzos deben intensificarse para lograr una mejora sustantiva en los niveles de aire limpio, alineándose con objetivos de salud pública y sostenibilidad ambiental

